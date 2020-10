Tuvo que aclarar la situación: Diplo fue duramente criticado por vivir con conocida tiktoker de 19 años

Hace unos días, Diplo comenzó a ser “cancelado” en redes sociales, luego de que se difundiera el rumor de que estaba viviendo y saliendo con la tiktoker Quenlin Blackwell.

La situación salió a la luz luego de que la joven de 19 años grabara un video para la plataforma en la que aparece junto al DJ, de 41, mientras dice: “Ahora vivo con Diplo y él me apoya”.

Este registro provocó que los seguidores y seguidoras de ambos comenzaran a especular una relación entre ambos, criticando al líder de Major Lazer por fijarse en una persona 22 años más joven que él.

Tras la polémica que se generó, Blackwell y Diplo salieron a aclarar la situación, asegurando que Quenlin es solo su arrendataria.

Por su parte, la joven señaló: “Soy una adulta, no me están seduciendo. Las relaciones platónicas existen”.

“He estado viviendo aquí durante más de un año… Prefiero romperme las dos piernas y verme obligado a caminar que perseguir a Diplo románticamente y él prefiere ahogarse”, agregó.



Por su parte, el músico estadounidense recalcó que “no hay más que amistad entre nosotros”.

OK so I rent one of my properties to @quenblackwell. And yes I use the studio that is in that building. Her social media is sarcastic and chaotic and I can see you can get a twisted idea but there is nothing but a friendship between us.

— Thomas Wesley (@diplo) October 26, 2020