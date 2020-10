Mark Hamill le envió mensaje a las chilenas y chilenos en marco del Plebiscito Nacional

Mark Hamill, conocido en todo el mundo por darle vida a “Luke Skywalker” en la saga de Star Wars, se pronunció respecto al Plebiscito Nacional.

A través de Twitter, un chileno le comentó una publicación, donde Hamill compartió una escena de Return Of The Jedi para referirse a las elecciones de Estados Unidos.

“Había olvidado cuán relevante es esta escena en la elección de 2020”, escribió.

I had forgotten how relevant this scene is to the 2020 Election.#MayTheVoteBeWithYou https://t.co/xFNRo8zpFF

— Mark Hamill (@HamillHimself) October 24, 2020