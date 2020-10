Constitutrivia: el juego que busca que los temas constituyentes no sean solo de los expertos

View this post on Instagram

¿Cómo jugar? En cada turno los participantes deben sacar una Tarjeta Trivia que contiene una pregunta sobre alguno de los temas del juego y responder correctamente. Si aciertan ganan 10 puntos y su turno se termina. En caso de equivocarse deben sacar una Tarjerta Sorpresa, en las cuales pueden ser premiados o castigados con 5 puntos o participar respondiendo una pregunta abierta para ganar 5 puntos. El primer participante en alcanzar los 50 puntos gana y marca el final de la partida. Dependiendo del total de puntos obtenidos en una partida, los jugadores podrán descubrir qué tipo de ciudadano o ciudadana son: Participativo, Informado, Desinteresado, etc.