“Es como jugar a la ruleta rusa”: Corey Taylor nuevamente arremetió contra aquellos que se niegan a usar mascarillas

El líder de Slipknot, Corey Taylor, volvió a lanzarse en contra de aquellos y aquellas que se niegan a utilizar mascarillas en plena pandemia por Covid-19.

En conversación con el podcast Let There Be Talk, el cantante comentó que “todavía hay algunos idiotas sin mascarillas en los casinos”, haciendo referencia a toda la gente que circula actualmente por Las Vegas, ciudad donde reside.

“De hecho, la gente que estaba allí, visitantes o turistas o quienquiera que fueran, criticaban a las personas que llevaban una mascarilla“.

“Bastaba con pasarme y decirles que metieron la pata”, continuó.

“No todo tiene que ser político. Es mejor tener cuidado, ser inteligente. Si quieres ir sin mascarilla, es como jugar a la ruleta rusa“, sostuvo.

“¿Quieres ser ignorante? Fuerza. La ignorancia controla a las personas, intentan disfrazar sus creencias con hechos”, continuó.

El uso de una mascarilla, comentó, “tiene que ver con mantener a la gente a salvo. No solo quién no la usa. ¿Y ustedes, imbéciles?”