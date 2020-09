Patricia Maldonado aseguró que podría ser la nueva alcaldesa de Viña del Mar en lugar de Marlen Olivari

Durante la noche de este viernes, Patricia Maldonado hizo una curiosa revelación en conversación con Cata Pulido en “Las Indomables”, asegurando que podría ser candidata a la alcaldía de Viña del Mar, ya que aseguró que le están ofreciendo un cupo y quedó en responder prontamente.

Lo anterior surgió cuando estaban hablado sobre Marlen Olivari y la entrevista que dio en La Cuarta, asegurando que le gusta ver a los alcaldes opinando en los diversos programas de televisión

“Cuidado Marlen Olivari, porque me están ofreciendo ese cupo a mí y yo no me he decidido ni por la diputación ni, por la senatoria, ni por la alcaldía“, lanzó.

Tras ello, Maldonado añadió: “Se hizo una encuesta a todo nivel, no solamente en Viña, sino que Ñuñoa, varias partes, y se pueden morir la votación que saqué. Así que, por favor Marlen, no te hagas ilusiones”