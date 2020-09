Kanye West terminó en el hospital por “enviar demasiados mensajes de texto”

A través de sus redes sociales, Kanye West comunicó que terminó en el hospital por “enviar demasiados mensajes de texto”.

Según contó en Twitter, el rapero comenzó a tener problemas en su mano derecha, debido a una tendinitis por el uso excesivo del celular.

“Tuve que ponerme una inyección de cortisona mezclada con un poco de lidocaína (un anestésico local)”, contó.

“La lidocaína funcionó instantáneamente. La dexametasona tarda de 24 a 48 horas en funcionar… la medicina moderna”, agregó.

Recordemos que desde anunció su candidatura presidencial, West ha tenido varios episodios difíciles, originados por su trastorno bipolar.

Too much texting bro Had to get the cortisone mixed with a wittle sprinkle of lidocaine 🥋 pic.twitter.com/09O5givghJ

— ye (@kanyewest) September 9, 2020