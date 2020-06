Matrimonio no sabía que debían tener relaciones sexuales para concebir hijos

Rachael Hearson, autora de “Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor”, relató en su libro el extraño caso de un matrimonio que no sabía que debían tener relaciones sexuales para concebir un hijo.

Según contó a The Mirror, la pareja pensaba que los bebés se creaban solos, por lo que tuvo que enseñarles sobre el sexo desde cero, ya que ninguno de los dos sabía bien en qué consistía esto, ni mucho menos tenían conocimiento sobre sus propios cuerpos.

“Habían estado casados ​​durante algunos años, pero los bebés no llegaban”, comentó, para luego agregar que “entonces era mi trabajo asegurarme de que lo hicieran”.

Luego, señaló que tras varios intentos por educarlos, ellos solo lograron tomarse la mano. “Realmente pensaban que los bebés llegaban como resultado de simplemente ‘casarse’ y no tenían idea. Enseñar a alguien sobre sexo es una gran responsabilidad. Pero después de un par de sesiones, la pareja no pudo hacer más que tomarse la mano”, sostuvo.