Protagonistas de High School Musical confirmaron su regreso a 14 años de su estreno

Esta semana, los protagonistas de High School Musical confirmaron su regreso online, el cual será transmitido por un programa televisivo de la cadena ABC.

Según informó MTV, los actores pertenecientes al elenco de la cinta se volverán a juntar a la distancia por el Covid-19 e interpretarán éxitos como “Start of Something New”, “We’re All In this Together” y “Breaking Free” a través de la aplicación Zoom.

Este imperdible evento será este jueves 16 de abril, por lo que busca tu mejor pinta de Sharpay Evans o Gabriella Montez y entrega toda tu energía en este nuevo Sing Along.