Este lunes, el Ciudadano ADN conversó con el actor nacional, Nicolás Rojas, quien interpreta a Joaquín Mardones en la nueva teleserie de Mega, “Juegos de ilusiones”.

“Yo nunca había hecho teleseries, y la verdad que las primeras dos semanas fueron de una adaptación tremenda, porque el ritmo de las grabaciones es bien rápido, intenso, las jornadas son superlargas”, expuso el artista.

Pero pese a al ritmo de esta producción, Nicolás Rojas apuntó que “el recibimiento que he tenido ha sido superlindo” por parte de su equipo, lo que le ha permitido acostumbrarse al rodaje.

“El trato es supergeneroso. Me acuerdo que en una de las lecturas, Alejandra Fosalba se acerca y me cuenta que es un rotero, que hace el coordinador de piso, sin mucho preguntar, y me dijo cualquier cosa pregunta, no te quedes con la duda. Ha sido supercomodo, estoy supercontento”, relató.

Marcianeke y la cultura urbana

Respecto a su personaje, Joaquín, el actor explicó que está inspirado en uno de los artistas urbanos del momento: Marcianeke. “Toma ciertos rasgos de la cultura de la música urbana, este estilo exagerado de ropa, cadenas, anillos, joyas, harto bling-bling”, dijo.

“Me gustan mucho estos referentes de la música urbana porque en general son personas muy auténticas, y la espontaneidad es lo divertido, y eso es lo que quisimos rescatar en este personaje”, agregó el artista nacional.

En esa línea, Nicolás Rojas detalló su preparación para interpretar a Joaquín: “Siempre lo vi como un personaje alegre, muy sensible. La base de Joaquín es la alegría, la sonrisa que tiene, y por ahí yo me identificó mucho en eso, me gusta siempre darle alegría a la gente”.

“Muchos giros dramáticos”

Consultado si “Juego de ilusiones” durará varios años tal como su antecesora, “Verdades ocultas”, Nicolás Roja expresó: “Así como va la teleserie de más que se puede, no está confirmado, pero perfectamente podría estar al aire (mucho tiempo)”.

“Esta teleserie tiene muchos giros dramáticos, cada vez que leemos los libretos pasan cosas, no se repite, no es lenta, y eso es lo bacán del proyecto”, soltó el actor.

El rol de “Zamudio”

Aprovechando la instancia, Nicolás Rojas comentó el papel que lo lanzó a la fama nacional, Daniel Zamudio, en la serie “Zamudio: Perdidos en la Noche” y afirmó que tras interpretar a este personaje, su carrera tiene “un antes y después”.

“Yo estaba en la escuela de teatro cuando hice ‘Zamudio’ y me tocó encarnar a una persona que vivió una situación brutal y fue un caso mediático y se hizo una ley en base al caso. De alguna manera siento que sí quedé como Zamudio“, comentó el artista.

En cuanto a cómo fue la preparación para este importante rol, el actor precisó: “Hay que ser muy sensible a la hora de leer y escuchar para no caer en una caricatura. Lo que yo más hice fue eso, estudiar, hablar con agrupaciones que luchan por la comunidad LGBT+”.

En ese sentido, el intérprete hizo un link entre su personaje de Daniel Zamudio y Joaquín y declaró: “Es bueno que se muestren estos universos, porque la sociedad es muy diversa, entonces es bacán que la gente pueda ver que estas son personas viven en ciertos círculos sociales y se pueden mirar desde otra parte”.