Fran García-Huidobro confirma su salida de ‘Aquí se Baila’: “Yo no tenía tiempo ni muchas ganas de hacerlo”

El estelar de Canal 13 Aquí se baila ya alista una nueva temporada para este semestre. Sin embargo, una de sus figuras más importantes no participará más en el espacio.

Se trata de Fran García-Huidobro, quien integraba el jurado del certamen: la “dama de hierro” confirmó en una entrevista su salida de esta nueva entrega de Aquí se baila.

“Lo que pasa es que en este momento no quería volver de jurado, y encuentro que se ve feo estar en dos canales al mismo tiempo”, explicó la animadora a La Hora. Ello, en alusión a su militancia en el programa Yo Soy de Chilevisión.

Además, Fran señaló que no estará en el programa satélite del Festival de Viña 2023. “Estar saliendo todos los días desde allá de siete a nueve de la noche y después salir en el Yo Soy, no”, remarcó.

Los motivos de su salida

Sobre los motivos de su salida de Aquí se baila, Fran García-Huidobro expresó que “en realidad me dio pena por no estar, porque me llevo increíble con Neilas (Katinas) y la maestra (Karen Connolly)”, con quienes conformaba el jurado.

“Además, me llevo increíble con Sergio (Lagos), y el programa es lo más entretenido que hay. Pero yo no tenía tiempo ni muchas ganas de hacerlo”, complementó.

De esta forma, la comunicadora desechó los rumores de que su salida del famoso programa se debían a problemas de convivencia e indicó que “les desee y les deseo que les vaya muy bien. Aquí no hay ningún drama ni ningún problema“.