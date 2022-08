“Descontrolado y violento”: Iván Núñez y Felipe Kast tuvieron tenso intercambio por Héctor Llaitul en TVN

Iván Núñez y Felipe Kast protagonizaron un momento de aquellos en TV. Uno que causó gran repercusión en redes sociales, donde de una ambos se convirtieron en Trending Topic.

Es que el periodista lo estaba entrevistando debido a la detención de Héctor Llaitul en Cañete. Un minuto donde los ánimos se tensaron.

“O no quiere entender o usted pretende no hacerlo”, le dijo el rostro de noticias luego de que el senador no respondiera a sus preguntas.

De hecho, Iván le consultó una y otra vez por la causa penal por la que sería formalizado el líder de la CAM. Una frase que desató pesadas respuestas.

Iván Núñez y el round con Felipe Kast

Así, la discusión se puso cada vez más compleja. Y tanto el reportero como el político se vieron visiblemente exasperados con la conversación.

A tal punto que, en un minuto, Kast le lanzó a Núñez un prepotente “usted está hablando con un senador, para que se ubique”, que causó ira en Twitter.

“O no quiere entender, o Ud no pretende hacerlo ” Iván Nuñez le pregunta al senador Felipe Kast sobre el proceso penal sobre Llaitul. El senador insiste en meter a Maduro en el tema y el periodista se cansa de la actitud fanática del parlamentario ultra derechista. 👇🏻 pic.twitter.com/eFN8y2hMnH — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) August 25, 2022

“La prepotencia de Felipe Kast diciendo está hablando con un senador, como si Iván Núñez le estuviera faltando el respeto, este senador es muy cara de raja”, dijo un cibernauta.

Mientras, otros criticaron al periodista. “Iván Núñez, desencajado, claramente enojado, descontrolado. Dejó de ser periodista y pasó a ser fanático. A su colega lo dejaron sin un ojo y sigue poniéndose del lado de Llaitul”, indicó una usuaria de la plataforma que recordó el atentado que sufrió la figura con su colega Esteban Sánchez en Tirúa.

De esta forma, la red del pajarillo se dividió ante la pelea de Iván Núñez y Felipe Kast, quienes se transformaron en uno de los temas más comentados de la jornada.