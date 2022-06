Gonzalo Ramírez volvió a “Buenos días a todos” con un comentado nuevo corte de pelo

Cerca de un mes estuvo ausente Gonzalo Ramírez de Buenos días a todos. El periodista presentó licencia debido a una “recomendación médica” y aunque surgieron muchos rumores sobre su estado de salud, nunca se pudieron confirmar. Una preocupación que quedó atrás, luego de que este lunes volviera al matinal con una sonrisa en su rostro.

El comunicador fue recibido por compañeros con una cariñosa bienvenida, para prontamente después ponerse manos a la obra con sus deberes en el programa de TVN. “Llega Gonzalo Ramírez a sumarse al equipo. Muy contentos de tenerlo de vuelta“, anunció su colega Carolina Escobar al momento de presentarlo.

De esa manera, Ramírez pasó a saludar a todos sus compañeros en el set, además de también dirigirse a la cámara para que los televidentes presenciaran de mejor forma su regreso. “¿Cómo están chiquillos? Muchas gracias. Que rico verlos de nuevo“, expresó en su vuelta al canal.

A su vez, con su regreso, el exconductor de 24 horas central también dio paso a varios comentarios sobre su nuevo look. Esto a raíz de que su apariencia fuera drásticamente distinta a la que se le vio previo a distanciarse temporalmente del matinal. Incluso, recibió varias bromas de sus compañeros.

Su llamativo corte de pelo

El nuevo peinado de Gonzalo Ramírez (si se le puede llamar así) fue blanco comparaciones y burlas amistosas por parte de los demás presentes en el estudio. En primera instancia, se habló de un supuesto parecido con el actor y exluchador de la WWE, Dwayne Johnson (o The Rock). Y después también se le comparó con Vin Diesel.

“Me pelé así, pero el pelo crece muy rápido“, indicó tras ver la fotografía de quien interpreta a Dominic Toretto en la saga de películas Rápido y Furioso.

Posteriormente, el periodista dio a conocer razón de su corte de pelo. “Me estaba haciendo un tratamiento porque se me estaba cayendo el pelo, y no me resultó el tratamiento“, explicó. Todo lo contó riéndose y con un gran sentido del humor. “Hay que asumir la pelada. Aproveché que estaba libre y me pelé“, concluyó.

El equipo de Buenos días a todos también le dio la bienvenida en Twitter