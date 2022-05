“¿Qué estás contando?”: la vez que Lola Melnick telefoneó a Kurt Carrera por revelar fallido romance

Este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de Pero con Respeto, el late de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez, que tuvo como invitado en esta ocasión a Kurt Carrera.

Durante la noche el humorista recordó varios momentos de su carrera sobre los escenarios y en la televisión, y por sobre todo rememoró cuando junto con Pablo Zamora interpretaban al “Profesor Salomón y Tutu Tutu”. Etapa de su vida de la que destacó éxitos y fracasos, y gracias a la cual pudo compartir con Lola Melnick, con quien intentó tener algo más que una amistad.

El fallido romance de “Tutu Tutu” con Lola Melnick

Fue una precisa y directa pregunta de Julio César Rodríguez la que lograría sacarle algunas palabras sobre sus antiguas intenciones con la modelo ucraniana. “¿Es verdad que te pasaste rollos con Lola Melnick?”, consultó sin filtro el conductor del programa.

“Era una etapa muy linda y llegaba esta rusa preciosa, ojos azules, un cuerpo espectacular. Tierna, amorosa, una maravilla“, respondió Kurt Carrera, sin ahorrarse en halagos hacia su ex compañera.

“Un día le dije si la iba a dejar a su casa y me dijo que sí, en vez de irse en el taxi que le pasaba el Morandé, y la fui a dejar, empezamos a conversar y sí, me pasé un rollo (…) así es la vida”, contó el humorista sobre la vez que pensó que podría tener más que una amistad con Lola Melnick.

Sin embargo, aunque no le fue bien en sus intenciones de tener una relación amorosa, sí logró forjar una amistad con ella. “Uno pensaba que iba a tener una oportunidad pero tengo muy buena onda”, expuso.

La vez que Lola Melnick lo llamó

Anteriormente Kurt Carrera también había dado detalles sobre su fallido romance con la presentadora de televisión ucraniana, pero en esa ocasión recibió en telefonazo cuando ella se enteró de sus dichos.

“Lo conté y me llamó Lola desde Brasil. Y me dijo ‘Kurt, qué estás contando’. No, buena onda, se rió. Me dijo ‘tú sabes, la vida es así, yo te quiero mucho’ y todo muy buena onda”, comentó el humorista.