“Me paré y me fui”: José Antonio Neme contó una vez que lo patearon

Cuando en mucho Mucho Gusto conversaban con una mujer a la que le habían terminado través de un mensaje de WhatsApp, José Antonio Neme encontró el momento ideal para contar una decepción amorosa que tuvo tiempo atrás.

El periodista se dirigió a sus compañeros y televidentes para relatarles la vez que empezó a salir con un hombre durante mes. Todo iba bien, e incluso el conductor de Mucho Gusto se sentía bastante atraído por su entonces pinche. “A mi me gustaba la verdad, me gustaba harto”, aseveré Neme.

“Un día me cita en un restaurante como en verano y me dice ‘oye, mira, yo no tenía presupuestado empezar a salir con alguien, esto pasó de repente y yo tengo un viaje planificado muy lejos, pero te quiero decir que me voy a ir pensando en lo que está pasando'”, relató el periodista.

El hombre con el que salía se iba de viaje, lo que también coincidía con un vuelo a Estados Unidos que Neme tenía planificado. Así, cuando ambos regresaran a Chile, podrían retomar su incipiente y prometedora relación.

La decepción

Sin embargo, cuando el animador de Mega fue invitado a salir por este sujeto en su regreso al país, no sería por los motivos que él pensaba. “Y yo (le escribí) ‘obvio, por supuesto. Igual tengo ganas de verte’. Y no tuve respuesta. Eso lo encontré raro“, contó Neme.

Llegó el día y aunque durante la comida conversaron sobre distintos temas, como transcurría la velada no era lo que el periodista esperaba. Nunca hablaron sobre su romance, excepto al final, cuando estaban el postre.

“Me dice: ‘Yo te cité acá (…) para decirte que no hay química, no me generas mucho, yo para pololear con alguien tengo que sentir una pasión, quiero terminar esta situación y quise juntarme contigo para decírtelo en persona'”, relató el periodista.

Hoy, Neme valora que ese hombre haya decidido comunicarle su decisión en persona, pero en ese momento se le tomó de manera negativa. “Yo le dije, ‘¿Y para eso me citaste acá? Después que me levanto a las 5 de la mañana para leer las noticias. Tráigame la cuenta al tiro‘”, rememoró.

“Ahí le dije que ‘me lo podrías haber dicho por WhatsApp, para qué me citas a las 10 de la noche en un restorán, ¿estás loco?’. Me paré y me fui indignado“, dijo Neme, quien cuando su acompañante insistió en pagar la cuenta, se negó y dejó un cheque con la mitad del monto.

Un lamentable desenlace para una relación con la que José Antonio Neme se había ilusionado. Aunque, por lo menos, no le terminaron por WhatsApp.