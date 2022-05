En el Ciudadano ADN conversamos con José Alfredo “Pollo” Fuentes, a propósito del estreno del programa de Canal 13 “Starstruck, de fanáticos a estrellas”, del cual él es uno de sus jurados.

“Es un programa similar a los que se han venido haciendo en este último tiempo con imitadores. Pero la diferencia está en que aquí son equipos. Son tres Sandros contra tres Shakiras, y se van eliminando unos a otros”, comenzó explicando el reconocido artista nacional.

Respecto a la modalidad de “Starstruck, de fanáticos a estrellas”, “Pollo” Fuentes añadió que los participantes “van ganando estrellitas para pasar a un grupo de dos y finalmente empiezan después a pelear entre ellos”.

“Vienen varias cosas diversas en los próximos capítulos que a la gente le van a gustar y le van a entretener. Lo musical, que hoy día afortunadamente está presente en tres o cuatro programas en la tele, ha vuelto y ojalá que vuelva para quedarse, porque la música ha estado ausente de la televisión”, comentó.

Los detalles de “Starstruck, de fanáticos a estrellas”

Por otra parte la voz de “Te perdí” se refirió al jurado del programa de Canal 13, el que está conformado por él, Tonka Tomicic, Andrea Tessa y Álvaro Escobar, quienes no realizarán coaching, sino que comentarán las presentaciones en competencia.

“Les damos algunos concejos. Es un jurado grato, no estamos para decirles pesadeces ni recalcarles lo malo. no. Les corregimos los pequeños defectos que tengan para que hagan un mejor trabajo”, señaló el “Pollo” Fuentes.

De acuerdo al cantante nacional, lo anteriormente mencionado fue bien recibido por el público en redes sociales. “Me fijaba en los comentarios que la gente decía ‘qué agradable ver a un jurado así'”, aseguró.

“Yo cuento muchas anécdotas porque los artistas que están representando estos chiquillos a casi todos los conozco: Rafael, Sandro. Entonces puedo contar cosas que he vivido al lado de Camilo Sesto, con José José. La única ventaja que nos dan los años es que conocemos a harta gente”, comentó.

Reflexiones sobre la música y la televisión

En los últimos años, la música ha estado alejada del medio televisivo. “Pollo” Fuentes mencionó que muchas personas le han preguntado en la calle cuándo lo verían tocando en la pantalla chica, ante lo que él responde que “en la tele ya no se canta”.

“Si usted se fija, es otra cosa la televisión. Son algunos concursos, matinales donde no hay música tampoco. Hoy día no está la música en la televisión y cambió no sé si en 90 o en 180 grados. Yo creo que la gente todavía no se ha dado cuenta de eso. Asocia a los músicos, vale decir a los cantantes, músicos, malabaristas, payasos o lo que sea, con la televisión y ya no estamos nosotros presentes”, reflexionó.

Pese a lo anterior, el recocido artista destacó que “la música sí es bien recibida, como que hace falta hoy en día un poquito de música en esta vorágine que estamos viviendo”.