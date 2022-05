En horas recientes, Karen Doggenweiler sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un radical cambio de look.

Fue con un video publicado en sus historias de la red social Instagram donde Karen Doggenweiler mostró su nuevo look, cambio que no pasó desapercibido.

El cambio de look de Karen Doggenweiler fue logrado por el estilista John Pérez, quien procedió a cortar un poco el cabello de la animadora de TVN.

Quien no tardó en notar la nueva imagen de la conductora fue Mauricio Pinilla, su compañero de programa.

Mauricio Pinilla se refirió al cambio de look de Karen Doggenweiler

El ex delantero utilizó sus redes sociales para elogiar la nueva imagen de su compañera de Buen Finde.

“Y así quedé con el cambio de look de mi amiga hermosa @karendtv. Tremendo trabajo de @johnperez_hair”, escribió junto a la foto. La comunicadora no tardó en responderle: “Gracias, querido amigo”.

La publicación de Pinilla no tardó en generar reacciones entre sus seguidores de Instagram. Al cierre de esta nota, la foto sumaba más de 4 mil 700 likes junto a más de 100 comentarios. De hecho, muchos aseguraron que podría estar pasando algo entre ambos.

“¿Qué onda ahí?”. “Yo creo que hay onda”. “Ella dijo que se parece a Felipe, le pasan cosas”. “Qué bonita pareja hacen”. “Ellos se aman los dos son super, naturales”. “Que buena y gran onda entre ellos 😍😍 #todopasandoahi”. “Dos personas pueden amarse sin necesidad de ser pareja .. y ellos se aman saludos a ambos 👏”. “A mi me encanta Pinilla en la TV. Es perfecto comunicador, de lo más entretenido, simpático y liviano, no me cansaré de alabarlo, pq realmente lo hace regio 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Pinilla.