Murió Ana María Martínez, destacada actriz de teleseries del recuerdo de Canal 13

Durante esta jornada se conoció el fallecimiento de Ana María Martínez, recordada actriz peruana que realizó distintos papeles en teleseries chilenas, específicamente en producciones del recuerdo de Canal 13.

Desde su país natal confirmaron el deceso de la artista, de 74 años. “En nombre de la familia Inter Artis Perú brindamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Anita Martínez. Descansa en paz”, señalaron desde la organización Inter Artis Perú.

El músico peruano Jean Paul Strauss, hijo de la actriz, expresó en sus redes sociales: “Gracias por tanto mi reina. Te amo”.

Trayectoria

Ana María Martínez estuvo radicada en Chile durante dos décadas. Estuvo presente en teleseries de Canal 13 como La Intrusa, Ellas por Ellas, Fácil de Amar, Amor a Domicilio y Playa Salvaje. Su último trabajo en el país fue en 2007, en Vivir con 10.

En su país, uno de sus trabajos más recordados fue Al fondo hay sitio, exitosa miniserie en la que encarnó a una mujer de alcurnia.

“Fui en 1985 a hacer teatro. Pepe Vilar me llevó para protagonizar una obra. Él era un personaje idolatrado en Chile, creo que por eso me recibieron bien. En 1988 me llamaron para una teleserie, fui otra vez y me quedé 22 años, pero siempre pensé en que tenía que volver a Lima porque es lo mío y la extraño”, contó una vez Ana María Martínez a El Comercio.