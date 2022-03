Un momento muy emotivo se vivió en el capítulo más reciente de Aquí se baila. Christell Rodríguez y su pareja Luciano Coppelli realizaron una simbólica presentación en la que se reflejaron temas como el autoestima y el bullying.

La temática del episodio era el baile contemporáneo y la joven cantante hizo su performance con “En Guerra”, tema de Sebastián Yatra y Camilo.

La coreografía giraba en torno al valor de aceptarse y mirarse al espejo, en alusión a las críticas y amenazas que ha recibido la otrora figura de Rojo por su físico. Y no sólo tras su ingreso al estelar, ya que el acoso virtual se ha arrastrado durante meses.

Al terminar su presentación, no sólo la propia Christell lloró de emoción. La animadora Fran García-Huidobro, integrante del jurado del estelar de Canal 13, no pudo contener las lágrimas.

“A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele, no me gusta que me pasen de hecho, prefiero que piensen que no tengo corazón“, expresó Fran, enjugándose las lágrimas con un pañuelo.

La potente reflexión de Christell

A la hora de la evaluación, se produjo una conversación reflexiva en torno a la crueldad de las redes sociales en estos tiempos. Christell apenas pudo hablar y se mostró visiblemente afectada. Mientras, las redes sociales respaldaban cada palabra de la bailarina.

“No quiero que se tome a mal, ni ninguna de esas cosas”, expresó la concursante. “A mucha gente le sorprende verme en el programa, no sólo porque nadie sabía que a mí me gustaba bailar, sino que porque lamentablemente no soy el típico estereotipo en lo físico, en lo estético, de la televisión y del baile“.

En esa línea, Christell afirmó que “estoy orgullosa y amo cada parte de mí. Es duro, porque independientemente de todo, hay mucha gente que siente que por ser diferente no merecen ser amadas y eso no puede pasar. Yo me sentí en algún momento de mi vida así”.

Una postura a la que también se sumó Fran García-Huidobro. “La tele que hacíamos hace veinte años cambió”, señaló. “Probablemente yo también haya sido cómplice de algunos comentarios o de algunas reflexiones que tenían que ver con el cuerpo que hoy ya no van. Pero yo soy mamá, tengo un hijo de 16 años y he visto de un lado y del otro lo que esto significa“.