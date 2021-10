Christell Rodriguez confesó que ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de Pecados Digitales, el cual contó con la presencia de Yamila Reina, Patricia Maldonado, José Antonio Neme y Christell Rodríguez, siendo la última quien entregó una potente confesión.

Durante la conversación, la cantante reveló diversos mensajes que recibe en su Instagram, y que tienen relación con su aspecto físico, haciendo alusión a cómo esto influye en la salud mental.

“Chile es uno de los países con peor salud mental, altos índices de depresión, trastornos alimenticios y mucho más. Y todo nace de un mismo tema que es la autoestima. Yo, por muchos años tuve problemas de autoestima, y me atrevo a decir que todavía no lo he superado del todo“, comenzó diciendo.

“Hace tres o cuatro años atrás no se hablaba de esto, y uno no se atrevía a subir ciertas fotos mostrando un poquito más o que se te viera algo ‘mal’ Yo dije ¿por qué no? Si al final, no solamente a mí me pasa”, indicó Christell Rodríguez.

“Todos tenemos ese miedo que al subir algo, el comentario que pueda surgir sea dañino para ti“, añadió a sus palabras.

Christell Rodríguez reveló grave episodio de amenaza en Pecados Digitales

“Una sola persona que yo fui bloqueando cada vez que hablaba, pero iba haciendo más cuentas. Hasta que un día le dio la valentía de mandar audios” reveló.

“Chancha asquerosa, vas a morir (…) Pe… bastar…cu…, te voy a matar“, se pudo identificar en uno de los audios recibidos en su red social.

“Eso es una amenaza“, “¿fuiste a la Fiscalía y lo denunciaste?“, expresó Javiera Contador sumado al resto de los asistentes.

“Hay que ser muy sincero en este tema, entre yo ir y que realmente suceda algo…“, explicó la intérprete.

“Ese no es el único mensaje, ese es el que me mandó a mi. Yo se lo envié a unos amigos que le hablaron y el loco les dijo ‘yo sé donde tú vives’. Dio información acerca de lugares que son peligrosos donde nosotros vivimos. Amenazó a dos amigas mías“, agregó.

Bajo este escenario, y tras escuchar los audios del tercero, Javiera Contador realizó énfasis en que “a esa persona deberías denunciarla, porque supera al hater. Ya que tienes ese material, deberías denunciarlo“.