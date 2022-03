Cuchillo Eyzaguirre arremetió contra Izkia Siches: “A balazos los corrieron en su primera reunión”

Desatado. Sebastián Cuchillo Eyzaguirre lanzó todos sus dardos contra el Presidente Gabriel Boric y la Ministra del Interior Izkia Siches.

Es que el periodista se aprovechó de la contingencia y dejó claro que es opositor al nuevo gobierno, criticándolos duramente por lo ocurrido en la Araucanía, donde la comitiva liderada por la ex presidenta del Colegio Médico recibió un ataque en el lugar.

Ante esto, el ex CQC disparó con todo en su cuenta de Instagram. “A balazos los corrieron en su primera reunión !!!!! Pendejos irresponsables ahora van a saber lo que es el ‘DIÁLOGO’ con terroristas. Ahora van a tomar de su propia papa”, comentó.

Y agregó que “lo más increíble: la dossstora Iskia terminó encerrada y aterrada en una comisaría de pacos!!!!! El chiste se cuenta solo”.

Cuchillo Eyzaguirre y sus agresivos comentarios

Pero el periodista no se quedó ahí, ya que siguió arremetiendo contra todos, especialmente contra Siches.

“Vuelva al Casa Costanera ‘Dossssstora’. Aquí nadie la va a recibir a balazos !!!! Mamita querida como cambian las cosas no? Como nos cambia la vida y como a veces el discurso y la consigna valen callam…”, señaló.

E indicó que “si no era tan grave, si no eran las balas y si no iban a juntarse o al dialogo a Temotilcui (Temocuicui), no sé como se llama la we… ¿Por qué no siguieron derecho?”.

Y no paró ahí, ya que subió varios registros más, con memes, videos y muchos comentarios burlescos contra la médico.

Una situación que hizo que el nombre del reportero se convirtiera en Trending Topic, donde algunos lo apoyaron y otros criticaron duramente sus dichos.

De esta forma, Cuchillo Eyzaguirre no se calló nada y se comportó de lo más crítico con Izkia Siches y Gabriel Boric, aprovechando con todo su vitrina para vomitar sus cuestionamientos.