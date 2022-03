Reclamo total por Yuhui Lee: Usuarios se desahogaron en final de “El Discípulo del Chef”

Este jueves se vivió la final de El Discípulo del Chef, tercera temporada en la que Yuhui Lee llegó a la final pero no logró convertirse en el ganador.

Esta situación provocó numerosos reclamos en redes sociales, puesto que el participante chino nunca ha logrado ganar el primer lugar en un programa de cocina a pesar que ha participado más de una vez en MasterChef y en el programa de CHV.

En tanto, la ganadora de esta temporada resultó ser Karen Bejarano, quien logró conquistar a los chefs, Carolina Bazán, Ennio Carota y Sergi Arola, hasta llegar al máximo premio del espacio.

Antes de conocer el resultado, la ex Mekano expresó que pensaba compartir su premio de El Discípulo del Chef con Yuhui Lee.

“Yuhui se quiere ir hace mucho tiempo a ver a su familia a China y no ha podido, así que le quiero regalar los pasajes para que pueda ir a visitar a su familia”, reveló Karen Bejarano en el programa de Chilevisión.

Hay que detallar que el premio del primer lugar del espacio se trató de 15 millones de pesos, los que Karen también usará para pagar parte de una deuda de salud que mantiene hace un tiempo.

Palabras de Yuhui

Ante el cariño del público, Yuhui Lee dedicó un mensaje a sus miles de seguidores. “Había una vez un niño que perdió una competencia y su papá con su mamá lo retaron porque no fue el primero y el niño les respondió: qué importa, mira al Yuhui ha participado en tantos concursos y no ganó ninguno… “, comenzó.

“Entonces yo les quiero decir si no ganas, no significa que eres malo caxay, porque a veces no depende de ti ganar, entonces lo importante es seguir luchando, con perseverancia y haciendo lo que amas”, añadió.

“Algún día voy a ganar un concurso verdadero de gastronomía, muchas gracias por su apoyo, por su cariño y buena onda, quiero decir muchas palabras pero en este momento sólo puedo decir gracias, así po, los quiero, buenas noches”, concluyó en una publicación de Instagram.

Revisa aquí las reacciones por Yuhui Lee:

increíble como yuhui siendo TAN profesional en todo aspecto siempre sean cmo las weas con él en programas de cocina jj #DiscipuloGranFinal — 🕷 (@youpgf) March 11, 2022

vayanse a la conchetumare, segunda vez que le hacen la misma huea al yuhui y todos saben que él se merecía ser el ganador #DiscipuloGranFinal — fer (@wang_pxppy) March 11, 2022

Me dio pena Yuhui cuando dijo que siempre llega a la final y nunca gana, programa arreglado que rabia #DiscipuloGranFinal pic.twitter.com/DEss7cDaBa — jocker (@ravsgreen7) March 11, 2022

Yuhui es un excelente cocinero, es injusto que lo dejen fuera de la final. Simplemente el jurado no aprecia su talento 😔😠. ¡Yuhui eres el mejor! 😊💛.#DiscipuloGranFinal. pic.twitter.com/xtNm3yA95V — Tamara Toro 🌳✊🏻 (@Tj_Toro9) March 11, 2022