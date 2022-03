Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta arrasaron en estreno de “Socios por el mundo”

Este sábado por la noche se estrenó Socios por el mundo, la nueva apuesta de Canal 13 que lleva a Jorge Zabaleta y a Pancho Saavedra a recorrer varias ciudades y países.

En el primer capítulo, la dupla televisiva llegó hasta Marrakech (Marruecos), para conocer la cultura de dicho lugar.

“Juntos quisimos hacer el viaje de nuestras vidas, viajar por muchos países alrededor del mundo y así descubrir diferentes culturas, conocer personas inolvidables, probar los más exóticos platos y movernos en todos los medios de transportes que existan”, anunciaron los animadores.

Al parecer, el estreno del programa fue gratamente recibido por la audiencia, quienes elogiaron a Pancho Saavedra y a Jorge Zabaleta en redes sociales. “Me he reído un montón”, “Qué buena dupla”, “Me encantaron”; son algunos de los comentarios que recibieron en redes.

Por otra parte, según datos recogidos por El Filtrador, Socios por el mundo lideró en el horario nocturno del sábado, dejando a La Divina Comida en el segundo lugar. Tal como indicó el medio, entre las 22:15 y las 23:57, “Socios” promedió 11,4 puntos de rating, con un peak de 14, y Chilevisión obtuvo 9,9 puntos de sintonía.

“Gracias infinitas por la tremenda sintonía, por hacernos sus favoritos, por todo el cariño y la recepción que nos han dado. Todo valió la pena. La próxima semana nos volvemos a encontrar en un nuevo y gran capitulo. Sigamos soñando Jorge Zabaleta, vamos con todo equipo”, escribió Pancho Saavedra en su Instagram tras el aplaudido estreno.

“Gracias por la sintonía y gracias al tremendo equipo de Socios por el mundo, chilenos y españoles, ¡Lo dieron todo!”, expresó Zabaleta.

Muy entretenido el programa, me rei mucho 🤣🤣🤣🤣 #sociosporelmundo

Son los mejores los amo!!!! La alfombra notable!!! Apoyo a Pancho no puedes ir a Marruecos y no comprar una alfombra # AlfombradePancho #sociosporelmundo

#sociosporelmundo descueve, el programa, me he reido a gritos con el Pancho Saavedra yJorge Zabaleta, son geniales!!!

Pancho Saavedra #sociosporelmundo dale con la alfombra, tiene que cumplir la promesa a su mamita, Zabaleta no cabe en la maleta 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WQGZhOGott

#SociosPorElMundo Puta q me he reído en el primer capítulo. Wueno el programa, se ve genuino…PERO CHUCHA, si no fuera x Zabaleta el pancho saavedra demas se trae un marroquí en la maleta…jajajajajaja

— 🌳🎼PanRock🎸🌳 (@franciscodurans) March 6, 2022