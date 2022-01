“Gracias por hacernos reír”: Estreno de “Paola y Miguelito” causó furor en redes sociales

Todo un éxito fue el estreno de la serie Paola y Miguelito, la nueva sitcom de Mega, la cual debutó durante la noche de este sábado 15 de enero, llenándose de elogios en redes sociales.

Pese a la contingencia ocurrida durante el día, la producción liderada por Paola Troncoso y Hans Malpartida enamoraron a los televidentes, quienes expresaron sus opiniones a través de Twitter.

El argumento de la sitcom narra la historia de Paola y su hijo Miguelito, a quienes les llegó una herencia de su tío Cipirano (Fernando Alarcón), y quien además les dejó un departamento para que pudieran vivir en el.

Si bien todo parecía ir perfecto, la alegría por el millonario regalo no duró mucho, pues descubrieron que el lugar mantiene deuda importante por gastos comunes, monto que ellos tendrán que pagar.

En el primer capítulo, Miguelito hizo una travesura, pidiendo dinero para abonar a la deuda, inventando que su madre estaba enferma. Para sorpresa de muchos, quien llegó a entregarles la donación fue la periodista Soledad Onetto.

Según datos recopilados por Mega, el primer episodio lideró la sintonía, alcanzando 11,7 puntos de rating y varios peak de 13.

La serie también contó con la aparición los actores César Sepúlveda, Teresita Reyes y Carolina Paulsen, además de otros invitados famosos que sorprendieron durante el piloto.

Cabe destacar, que Paola y Miguelito se emitirá todos los sábados en el horario estelar, después de Meganoticias Prime.

Viendo #PaolaYMiguelito de una manera liviana, me relaje y me he reído 😂 🤣 humor liviano y obvio no para gente grave! Es bueno reírse de cosas simples!

— Betita (@Betita1981) January 16, 2022