Inesperada revelación: “Tiburón” mostró su identidad en “¿Quién es la máscara?”

En octubre de este año, el cantante Pablo Herrera estuvo invitado al programa Los 5 Mandamientos de Canal 13, en donde reveló algunos detalles de su vida privada.

“Ya a los 18 empecé a escribir las canciones para mi primer disco, que fue el año 83”, comenzó su relato en el programa de Canal 13 Los 5 Mandamientos.

“Un día tomé la decisión: estaba en clases de contabilidad, que era súper entretenido, y me despedí del profesor y los alumnos diciéndoles ‘Cabros, me voy, no vuelvo’. En clases. Y me fui y no volví más. Para serte sincero no me acuerdo de nada de lo que estudié”, recordó entonces.