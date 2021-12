Don Francisco confirmó que Ricardo Montaner no podrá actuar en Teletón: Su avión se atrasó en Miami

A eso de las 12 del día, Don Francisco confirmó que Ricardo Montaner no sería parte de la parrilla de shows de Teletón, puesto que el avión que traería al artista a Chile, se atrasó tanto que no alanzaría a llegar.

“Siendo este un programa en vivo que tiene tanta contingencia por aforo, viajes, el avión que traía a nuestro amigo Ricardo Montaner, se atrasó tanto, que ya Ricardo no alcanza a llegar para actuar con todos nosotros“, comenzó explicando Kreutzberger tras confirmar que quien si alcanzó a llegar a Chile fue Rafael Araneda, quien se encontraba realizando los protocolos correspondientes tras aterrizar desde Miami, para poder unirse a la cruzada televisiva.

El mensaje de Ricardo Montaner tras confirmar su baja de Teletón de forma presencial

“Querida gente, querida gente de Chile, querido Mario, te amo mucho, te quiero mucho, y ustedes saben cuánto los quiero. Mi intención era estar en persona en la Teletón, desgraciadamente el vuelo de anoche fue cancelado, y en este momento esta abordando el vuelo que va salir a las 10:30 de la mañana”.

“El problema es que, aunque yo ya llegue a Chile, no va a dar tiempo a que yo haga el proceso obligatorio que hay que hacer debido a la situación del covid. Como corresponde debo hacer unas horas de cuarentena, por lo tanto eso no me permitiría llegar a tiempo antes de que concluya la Teletón”.

“De todas maneras, de alguna forma yo voy a estar en la Teletón, aunque no sea en persona, yo de aquí a la noche, vamos a resolver con la producción para estar, aunque e sea un minuto con ustedes”.