Rafael Araneda regresó a Estados Unidos tras despedirse de su mamá enferma: “No fue fácil”

Estas últimas horas, Rafael Araneda publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento tras regresar a Estados Unidos luego de visitar a su mamá en Chile.

Tal como contó hace una semana, la madre del animador se encuentra enferma, motivo por el que viajó para despedirse de ella.

“Desde el viernes pasado cuando estábamos al aire, recibí una llamadita donde el doctor de mi madre me dice ‘sabes qué Rafa yo creo que sería bueno que te vinieses’… Me salí del aire, empecé a conseguir pasajes y hacer el programa y llegué aquí temprano“, relató hace una semana Rafael Araneda sobre el viaje para ver su mamá.

Ya de vuelta en Estados Unidos, lugar en donde reside y trabaja, el locutor de Radio Pudahuel envió un mensaje para agradecer a quienes lo han apoyado en este complejo momento.

“Gracias a todos por el cariño hacia mi madre y familia. Me he sentido muy acompañado y querido por cada mensaje y energía positiva que me han enviado a Univisión y Radio Pudahuel”, escribió el animador.

“La viejita hermosa sigue con ganas de brindarnos su amor y compañía. Y sólo ella, la naturaleza y Dios tendrán la última palabra ¡Te amo mamá!”, culminó el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“La mamá es la mamá. La posibilidad que me dio este equipo… de estar con ella durante 8 días, la tengo que agradecer”, expresó en vivo en Univisión, tal como registró en un video publicado en sus historia.

“Fue un momento duro; despedirse de ella, tengo que confesar que no fue fácil. Muchas veces me había despedido de ella, porque ya tiene sus años y uno piensa que cuando se sube a un avión y emprende vuelo, quizá no la pueda ver más”, expresó Rafa Araneda desde el estudio.

“Pero esta despedida fue distinta, fue dura, pero la hice con la convicción de que tengo todo el amor de ella, el amor de una familia extraordinaria”, finalizó el animador en una transmisión en vivo.