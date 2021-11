Muñeca, Rata y Cigüeña: Quiénes estaban tras “La Máscara” de Chilevisión

La noche del domingo se emitió el último episodio de ¿Quién es la máscara?, programa del área de entretenimiento de Chilevisión, en donde se reveló la identidad de participantes como Rata y Cigüeña, y quedó pendiente la de Muñeca.

En detalle, fue Muñeca la ganadora o ganador del programa de Chilevisión conocido como “La Máscara”; sin embargo, su identidad será revelada este lunes con el estreno de la segunda temporada.

Respecto a Rata, la identidad de la persona tras el traje fue acertada por dos integrantes del jurado, Millaray Viera y Cristián Riquelme, mientras que Macarena Pizarro apostó por Kurt Carrera mientras que Cristián Sánchez nombro a Lalo Ibeas.

No obstante, la identidad detrás de rata no era nadie más ni nadie menos que Jean Philippe Cretton. “Siempre he querido actuar o hacer doblajes de voz”, expresó el periodista y músico que quedó en segundo lugar.

Por otra parte, detrás del traje de Cigüeña estaba la comediante Natalia Cuevas, quien quedó en el tercer lugar. “Espero que la gente lo haya disfrutado muchísimo en sus casas”, expresó al despedirse.

Hay que señalar que este lunes comienza la segunda temporada del programa La Máscara.