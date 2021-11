Marcelo Comparini desclasificó su pololeo con Kathy Salosny: “Yo era muy pavo”

Marcelo Comparini fue uno de los últimos invitados a Los 5 Mandamientos, programa en el que recordó su pololeo con Kathy Salosny.

El periodista llegó al espacio junto a Marco Silva, junto a quien recordaron sus inicios en la televisión.

Fue en ese contexto que Marcelo Comparini recordó su fugaz pololeo con Kathy Salosny, quien fue fundamental para su ascenso en la TV.

“La Kathy estaba en el Extra Jóvenes, yo estaba en el estudio del frente en Estudio Club. Antes de entrar a trabajar la Kathy ya era famosa por un aviso comercial de Pepsi, y después de entrar a la TV empezamos con ciertas miradas y todo”, recordó sobre los espacios emitidos a fines de los años 80 e inicios de los 90.

“Estuvimos pololeando un mes, dos meses, nada más”, detalló sobre su vínculo amoroso con la presentadora. “Para mí la Kathy fue muy importante porque es quien me hizo saltar del mundo amateur al profesional. Yo era requetecontra virgen. Yo era de verdad muy pavo”, contó sobre su relación.

“Terminábamos los programas y ella me decía ‘¿Por qué no vemos una película?’. Ella vivía sola en Providencia, y ella pasaba a buscar un VHS y veíamos una película. Como a la tercera vez que fui, ya dijo ‘Si hoy no pasa nada, chao, este gallo es eunuco’. Tengo que reconocer que ella tomó la iniciativa”, detalló sobre su romance.

Finalmente, Comparini explicó que el pololeo con Kathy Salosny no progresó debido a que la comunicadora venía saliendo de una relación complicada.

“Igual sufrí porque pensé que iba a ser más largo, pero ella tenía otros planes. Logró dar el paso adelante y decir ‘quiero vivir lo que no he vivido’. Quería ser libre y no amarrarse de inmediato saliendo de otra relación. Yo fui la liana de Tarzán para la Kathy”, añadió sobre la relación.