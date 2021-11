“¡Cualquiera menos él!”: Gastón Bernardou puso nerviosos a sus seguidores en eliminación de MasterChef Celebrity Chile

Este domingo se vivió un tenso capítulo de MasterChef Celebrity Chile que puso los nervios de puntas a los seguidores de Gastón Bernardou.

En el episodio anterior al de este fin de semana, Benjamín “Pollo” Castillo, Rodrigo “Gallina” Avilés y Pepi Velasco, obtuvieron la inmunidad y lograron “salvarse” de la eliminación.

De esta forma, Felipe Ríos, Nataly Chilet, Begoña Basauri, Yamila Reyna, Tutú Vidaurre y Gastón Bernardou, debieron enfrentarse a una prueba para determinar a quién sería el nuevo eliminado o eliminada del programa.

La participación de argentino entre los candidatos a ser eliminados del programa puso de nervios a sus seguidores, en especial cuando Begoña logró superar la prueba y quedó entre los cuatro finales.

“Eliminan a Gastón y arde el 13. Nadie va a ver el programa”, “MasterChef está a nada de perder el 80% de su audiencia”, “Qué no se vaya Gastón, ¡Porfis!”; son algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

Hay que señalar que, finalmente, otra participante debió abandonar el programa luego de sufrir un accidente en la cocina que la puso en riesgo de perder uno de sus dedos.

Eliminan a Gastón y arde el 13!!!nadie va a ver el programa si es el favorito de todos y mio 😔💜 no quiero que se vaya… #TensaEliminaciónMC pic.twitter.com/TWczVJVE2m

te amo mi rey rezando porque no te vayas hoy #TensaEliminacionMC pic.twitter.com/8jfDn1lFgF

Hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón 😳😳 #TensaEliminacionMC pic.twitter.com/GArS3PCwKV

No se va Gastón pero tampoco se va Naty #TensaEliminacionMC pic.twitter.com/3Dfj2kmSEC

que no se vaya Gastón x fi dioS #tensaeliminacionmc pic.twitter.com/TIvDWn5oFJ

— Carola, no Carolina (@caroparedesj) November 29, 2021

No me importan las circunstancias, lo único que me importa es que continúe Gastón ❣️

Cosa bonita, cosa bien hecha ♥️ #TensaEliminacionMC pic.twitter.com/eWtfqFeNnb

— Carolina 🦋🤟🏼 (@cveragon) November 29, 2021