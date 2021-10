Hasta Ennio se quebró: “El Discípulo del Chef” vivió triste nueva eliminación

Este miércoles se vivió una nueva eliminación el El Discípulo del Chef, la que entristeció hasta el propio chef Ennio Carota.

Uno de los finalistas del programa de cocina de Chilevisión debió abandonar el espacio durante el capítulo de anoche. Para ello, los participantes se enfrentaron en una reñida competencia que tuvo un triste desenlace.

“Vuestros platos, en relación al resto de los platos, eran los que tenían menos sabor, o al menor el sabor que nosotros queríamos“, expresó el chef Sergi Arola al anunciar que la preparación de Iván “Potro” Cabrera y Helénia Melán fue la que menos brilló en la competencia de eliminación.

De esta forma, el cocinero español debió anunciar a la persona que debía abandonar el programa: “Entonces, desde esa perspectiva, el próximo eliminado o eliminada es Helénia”.

“Estoy sin palabras. No sabía que iba a llegar tan lejos, ni mi mamá lo creía. Todos los días llegaba a la casa y me decía ‘¿Todavía sigues en la competencia?’ Y yo como ‘Sí, mamá, aún estoy'”, comenzó a hablar la participante mientras que sus compañeros comenzaron a llorar.

“Cuando me llamaron para este programa, honestamente, yo no sabía ni picar una cebolla. Miro para todos los lados y todos son increíbles. Estoy feliz porque he aprendido de todos”, expresó la modelo mientras Camilo Huerta, Gala Caldirola y la animadora, Emilia Daiber, se veían muy afectados por la decisión.

“¡Qué mujer más fuerte.! Te voy a extrañar y fue un honor haberte conocido”, dijo Emilia entre lágrimas. “Tú sabes todo lo que te quiero. He tratado de ser lo más objetiva posible esta anoche y ¡Uf! Qué difícil. Te amo, eres una gran mujer”, añadió Gala quien debió formar parte del jurado de eliminación tras ganar en la competencia anterior.

“A mí la Helénia me enseñó mucho en la vida. Una amistad muy linda. Agradecerte por enseñarme, por aprender cosas de ti, te deseo todo el éxito del mundo”, expresó Camilo Huerta.

Sin embargo, uno de los más afectados con la salida de la concursante fue el chef Ennio Carota. “Uf… habla tú”, dijo Ennio cuando Emilia le pidió algunas palabras, dando el paso a Sergi.

Luego, decidió tomar la palabra: “Me encanta hacer bromas, tirar la talla, es mi forma de ser. Pero contigo me pasa algo… que va más allá. Cuando tú me dijiste que ‘mi mamá te admira’, estoy feliz de haberte conocido”.

“Te vamos a extrañar mucho. Pero esto no termina, recién empieza, así que gracias. Muchas gracias”, dijo Ennio Carota entre lágrimas.

“Es difícil despedirse porque te encariñas con todos. Despedirme de él (Ennio) es muy difícil“, finalizó Helénia Melán, quien se convirtió en la nueva eliminada de El Discípulo del Chef.