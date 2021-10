Gala Caldirola se sorprendió con confesión de “Zafrada”: “Se hace el hue… no más”

El reciente capítulo de El Discípulo del Chef estuvo marcado por un cómico momento protagonizado por Víctor “Zafrada” Díaz y Gala Caldirola.

Durante la primera prueba de la noche, en donde tuvieron que cocinar platos con aves exóticas, los famosos formaron una dupla. En ese contexto, a la vez que trabajaban, se dedicaron a mantener una conversación en la que fueron realizándose algunas confesiones personales.

Así la modelo española se sorprendió con un íntimo secreto que le compartió el joven de 19 años, luego de que esta le hiciera algunos halagos.

¿Qué le dijo “Zafrada” a Gala Caldirola?

“Tú ahora eres un poco menos tierno de lo que conocía de ti, porque lo que había visto de él era cuando estaba chiquitito”, comenzó diciendo la modelo.

En esa misma línea, la mujer de 29 años le comentó a su compañero de competencia que cuando entró al espacio televisivo y escuchó acerca de él, comenzó a buscar videos para ver quién era. “Y era muy tierno”, aseguró.

Entre risas “Zafrada” le respondió a Gala Caldirola que “sigo siendo igual de tierno”. Sin embargo, la conversación no terminó allí ya que la española le dijo de vuelta que “hay que verlo un sábado de carrete con sus amigos, no te creo nada, los calladitos son los peores”.

Lo anterior dio pie para que Caldirola le preguntara a Víctor Díaz, nombre real del joven estudiante de agronomía, cuáles son las características de su mujer ideal.

Para sorpresa de la exchica reality, “Zafrada” aseguró que nunca había estado con nadie, por lo que “no sabría diferenciar”.

“Mentiroso, embustero. Si no es tan tímido como todos creen, se diría que se hace el hue… no más”, respondió entre risas la ex pareja de Mauricio Isla.