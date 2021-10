“La Divina Comida”: Daniela Ramírez reveló que se contagió de covid-19

Este sábado Chilevisión emitió un nuevo episodio de La Divina Comida en el que participaron cuatro actrices: Daniela Ramírez, Katyna Huberman, Mariana Loyola y Celine Raymond.

En este contexto, Ramírez reveló que se contagió covid-19 al inicio de la pandemia. “Fue tipo julio, cuando nadie tenía covid, cuando a nadie le había pasado, cuando el covid era un terror y fui la primera de las personas de mi entorno que le daba covid”, relató la actriz de 34 años a sus comensales.

Según explicó en la conversación, los primeros síntomas que la afectaron fueron la pérdida del olfato y el gusto, antes de agravarse. “No cachaba qué me pasaba, estaba congestionada y de repente me tomaba la temperatura para monitorearme y tenía 39°, heavy“, recordó.

“Estuve diez días mal, hubo cuatro días brígidos“, relató y detalló que su expareja, el director de cine Nicolás Acuña, y su hijo, la cuidaron durante la enfermedad. “Me ayudaron, me cuidó el Nico, mi expareja, me cuidó mucho en su casa y mi hijo también”, detalló Daniela Ramírez en La Divina Comida.

“Lo viví y sé lo heavy que puede llegar a ser”, reflexionó sobre su contagio ocurrido hace más de un año y medio y que le ayudó a magnificar la gravedad de la enfermedad que ha afectado al mundo entero.

“El haber padecido el covid con síntomas fue muy asustador, sobre todo en ese momento que a mí me dio”, contó a Katyna Huberman, Mariana Loyola y Celine Raymond, en el día que le tocó ser anfitriona.

Finalmente señaló que, afortunadamente, la enfermedad no le dejó secuelas.