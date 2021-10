Jordi Castell y el Chino Ríos: aseguró que el tenista estaba “despechado” y que buscaría “algún tipo de relación” con él

Sacó la voz luego de la polémica. Jordi Castell visitó Pecados Digitales y ahí abordó su controvertida pelea por redes sociales con el Chino Ríos.

Y, aunque al principio dijo que no quería lanzar todo lo que sabía sobre el extenista, igual terminó revelando varios detalles inéditos de la mediática discusión.

“Yo venía a responderle mucha información que tengo sobre él”, manifestó el fotógrafo, confesando que fue su marido, Juan Pablo Montt, quien lo hizo entrar en razón y calmarse.

Sin embargo, Jordi indicó que “hace 18 años que me persigue públicamente” y que “por debajo me manda canciones. Me manda videos de canciones”.

Esa afirmación despertó la curiosidad de Javiera Contador, la animadora, y de los otros invitados, entre los que estaban María Luisa Godoy y Yazmín Vásquez, que de una le preguntaron qué clase de melodías.

“Él me manda canciones por inbox, dos veces. Quizás desde el despecho publica estas cosas, porque no se las respondo”, mencionó.

Y agregó que la primera vez que lo hizo fue luego de que el ex Primer Plano publicó su primera instantánea con su pareja.

“Yo creo que está buscando algún tipo de relación”, señaló y añadió que “yo tengo una información, que él sabe que la tengo, que es profundamente delicada”.

La pelea de Jordi Castell y el Chino Ríos

Pero, ¿cómo partió todo este entuerto? Recordemos que el último round se dio tras la muerte de Marley, el perro de Castell.

Ahí, el deportista aprovechó ese tremendo dolor para trolear al fotógrafo por Instagram, subiendo una foto de él con un agresivo texto.

“Pastel no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar'”, escribió.

Luego, compartió otro posteo donde lo atacó por hacerse “la víctima”, situación que hizo que Jordi respondiera furioso que “yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia. Y ahí va a tener que sujetarse”.

No obstante, Jordi Castell se arrepintió. Y mencionó, al igual que en Pecados Digitales, que mejor guardaría todo lo que sabía sobre el Chino Ríos. ¿Cuál será ese secreto?