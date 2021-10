Martín Cárcamo desclasificó desagradable experiencia con Adam Levine de Maroon 5 en Viña

Martín Cárcamo recordó su propia experiencia con Adam Levine durante el polémico concierto de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar.

En esa edición del evento -la última realizada antes de la pandemia del covid-19-, Cárcamo animaba junto a María Luisa Godoy cuando vivió un inesperado momento.

“Maroon 5 tenía que salir a las 22:00 horas al aire y decidieron que iban a salir a las 22:30, y nos comunican al aire que vienen recién saliendo del hotel. Nosotros estábamos arriba del escenario, ya había partido el Festival, entonces a rellenar no más media hora con el público esperando”, comenzó el relato en su programa Los 5 Mandamientos, de Canal 13.

“Cuando están cantando yo me quedo al lado del escenario porque quería verlos como fan. Yo estoy al ladito de Adam Levine por si pasa cualquier cosa, y de repente llega un guardia y me dice ‘salga de acá rápido'”, recordó Cárcamo.

Y continuó: “Y yo le digo ‘perdóname, pero si pasa cualquier problema los que tienen que salir a animar somos María Luisa y yo’. Y me dice ‘No, es que no me entiende, salga de aquí, él no quiere que lo miren’. Al final lo tuve que ver por la tele”.

“Me cayó tan mal Adam Levine que chao, me da lo mismo“, dijo Martín Cárcamo. “Pesado, pesado, y el equipo aún más pesado. De hecho mis hijos estaban ahí y se sintieron muy defraudados”, finalizó el animador.

Hay que señalar que la última edición del Festival de Viña del Mar se realizó en el verano de 2020 apenas unos días antes que estallara la pandemia del covid-19 en Chile.