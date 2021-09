Alejandra Herrera y Pancha Merino sin filtro: Desclasificaron secretos de “Adrenalina”

La noche del miércoles Alejandra Herrea y Pancha Merino visitaron el programa de Martín Cárcamo, Los 5 Mandamientos, en el que revelaron algunos desconocidos secretos de la teleserie Adrenalina.

La actrices que dieron vida a la antagonista y protagonista, respectivamente, de la producción estrenada en 1996, contaron algunos desconocidos datos sobre la producción.

En primer lugar, Pancha Merino confesó que no le gustó que su personaje, Cathy Winter, se quedara con DJ Billy (interpretado por Juan Pablo Sáez). “¡Era muy llorón Billy! A nadie le gusta un llorón, una víctima”, dijo sobre el papel.

“Además que nuestro querido Juan Pablo Sáez, le tenemos cariño y todo, pero de que es hinchapelotas, es hinchapelotas. Independiente de eso, era mucho más atractivo Betancourt que el llorón del Billy”, añadió refiriéndose también a Andrés Betancourt, papel interpretado por Luciano Cruz-Coke.

En la conversación con Martín Cárcamo, Merino además contó que el estreno de la teleserie provocó un escándalo que terminó en el despido del director del área dramática de esos años, Ricardo Miranda.

“Cuando partió Adrenalina los colegios reclamaron por el mal ejemplo que estaban dando estas niñitas”, detalló.

En esta línea, la nueva directora de esta área del canal (Ruby Gumpertz) quiso transformar la estética de Pancha Merino para que no diera “mal ejemplo”.

“Me quería sacar el aro del ombligo, que me lo había hecho en Londres y me había costado cualquier cantidad hacérmelo porque me daba miedo. Al final peleé y me lo dejaron”, ejemplificó.

De la misma forma, destacó lo exigente que era dicha directora: “Imagínate que la Ruby bajaba como una directora y medía los besos con cronómetro. Tenían que durar 10 segundos o algo así”.

Por su parte, Alejandra Herrera, quien interpretó a Alexis Opazo, también desclasificó algunas situaciones de la teleserie.

“Hacíamos unas escenas con ropa interior con mis amigas donde conversábamos todas nuestras cosas. Nos fuimos a comprar una ropa preciosa, de seda. Y pasaron las semanas y nos dicen que íbamos a grabar todo de nuevo, porque ya no iba a ser ropa interior sino ropa de algodón con monitos de conejitos. ¡Así que tuvimos que grabar todo de nuevo!”, relató.

