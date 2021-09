Paulina Urrutia contó desgarrador momento sin Augusto Góngora: “Fue brutal”

Paulina Urrutia fue invitada al programa Aquí Somos Todos de Canal 13 en marco del Día del Alzheimer, enfermedad que padece su marido hace siete años a quien ha estado cuidado desde entonces.

La actriz fue entrevistada por Angélica Castro en una conmovedora conversación que estremeció a los televidentes y equipo de canal.

En esta línea, Paulina Urrutia explicó que todos los lunes sus hijos van a cuidar a Augusto Góngora, su marido, con el objetivo de que ella pueda distraerse. Sin embargo, un día la actriz no tenía panorama y decidió visitar un local al que iba con su esposo cuando podía movilizarse.

“Hubo un día que no tenía ningún panorama y pasé por un restaurante donde íbamos. Ese era nuestro máximo placer, porque ninguno de los dos cocinamos, nos encantaba salir a comer y yo me atreví”, comenzó el relato.

“Entré y ese momento fue brutal, sentir que no estaba con él”, contó la intérprete que ha vivido el deterioro progresivo de la salud de su esposo.

Y continuó: “Pero como soy actriz, y como las mesas estaban muy lejos una de otra, me puse a conversar con él. Estuve toda la noche comiendo y conversando con el Augusto”.

“El alzheimer es un proceso de duelo muy largo en donde la persona nunca deja de ser un ser humano”, reveló Paulina Urrutia sobre su experiencia con la enfermedad.

“Es muy terrible porque no es culpa de él“, añadió y aseguró que, desde el rol de cuidadora, es un trabajo extenuante. “Nadie da abasto”, confesó.

En la misma línea, Paulina Urrutia aseguró que ha tratado de lidiar de la mejor forma con este diagnóstico.

“Yo no estoy pegada en la pérdida, yo estoy pegada en lo otro, en lo que realmente me hace vivir al lado de él. Cuando me toma la mano, cuando me dice ayúdame, cuando me dice te quiero: esos son los momentos en los que uno vive”, confesó. “Aún así, en la noche es el momento que más lo extraño”, dijo en el programa Aquí Somos Todos.