“En Sucupira estaba todo permitido”: Patricia Rivadeneira recordó su rol en la emblemática teleserie

Patricia Rivadeneira interpreta a Flavia en Demente, rol que ha llamado la atención por su intenso romance con Javiera (Ingrid Cruz), lo que dio paso a “Flaviera”, la denominación de la pareja en las redes sociales: sin embargo, otro sector de televidentes sigue recordando sus papeles más antiguos, especialmente el de Regina Lineros en Sucupira.

En esta teleserie de Mega, que data de 1996, la actriz encarnó a la menor de las “hermanas Lineros”. Si bien las tres fueron amantes de Federico Valdivieso (Héctor Noguera), lo cierto es que Regina fue la que tuvo la relación más fuerte… y turbia con el alcalde.

En conversación con los Reyes del Drama, habló sobre éste y otros papeles, además de la trascendencia que tuvieron algunas de las producciones en las que participó. “Yo no entiendo el fenómeno. Debería ser estudiado por algún sociólogo o antropólogo. Es sorprendente”, señaló Patricia Rivadeneira sobre Sucupira.

“Mi oficio es un enorme privilegio porque es un trabajo donde recibo mucho. Mucho de las personas, mucha energía. Es jugar, volverse niña. En Sucupira estaba todo permitido. Regina era una loca y podía hacer muchas cosas que estaban en el borde”.

Junto con afirmar que “estas producciones apelaban a hablar de personajes que estaban desapareciendo en la sociedad. La caleta de pescadores artesanales, el pequeño pueblo, el chico del burro, las solteronas. Había una ficción ligada al realismo mágico que fue quedando atrás”.

También recordó otro de sus personajes memorables: su debut en TVN en Trampas y Caretas, en la que encarnó a una vedette. “Era un personaje delicioso. A mi me interesaba mucho hacer papeles no protagónicos porque los protagonistas en esos años era siempre la buena, historia con menos borde. Siempre busqué por los lados”, manifestó.

La deuda de la clase dirigente con el arte

Patricia Rivadeneira rememoró sus inicios en la pantalla chica, pese a que se dedicaba más bien a realizar otro tipo de performances. “No me sentía muy identificada con la TV. Era una outsider respecto de la dictadura y del mundo más convencional del teatro tradicional”, contó.

“Yo hacía experimentación, performance en espacios no convencionales. Era un bicho raro en el mundo de los actores que venían de la U. de Chile o la Católica. Era como una punkie, new age. Lo más freak que hay para el mundo de las teleseries. Había mucho menos diversidad de colores en la sociedad chilena. No sólo había una dictadura, sino que un país muy aislado y lejano”, añadió Rivadeneira.

En una comparación entre sus tiempos y los actuales, la actriz subrayó que “ahora hay una juventud sumamente despierta, activa y empoderada. Estamos insertos en un mundo global que nos ha dado una nueva energía. Creo que la juventud chilena es muy valiente, muy arriesgada y creo que hay una consciencia respecto de los deberes y derechos de los ciudadanos que antes era impensable”.

“Uno esperaría que el mundo de la política hubiera entendido la importancia de los artistas en la sociedad. Son los artistas los que leen lo que está pasando en la sociedad y sería inteligente que el mundo de la política tuvieran una comprensión mayor respecto de la producción artística. La clase dirigente en Chile está en deuda en su oficio respecto al arte, esa es la gran diferencia con los países desarrollados”, sentenció la actriz.

Puedes revisar la entrevista completa aquí.