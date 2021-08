Twitteros molestos con insistente actitud de Camilo Huerta con Constanza Ríos: “Déjala en paz”

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, en donde nuevamente los famosos de la TV chilena se vieron enfrentados a desafíos culinarios.

Como en cada emisión, los televidentes pudieron comentar el capítulo a través de hashtag #ElDiscipuloDelChefCHV, en donde expresaron sus opiniones respecto a las situaciones exhibidas en el episodio.

En este contexto, decenas de usuarios no pudieron dejar pasar la oportunidad de comentar sobre el insistente “joteo” de Camilo Huerta a Constanza Ríos, quien ya en episodios anteriores le había negado invitaciones.

“Oye Constanza, ¿Y comida china? ¿Una cena? ¿No? ¿Tampoco?”, le preguntó el personal trainer a la hija del tenista Marcelo “Chino” Ríos, quien contestó “No” en seco.

“¿Nada? ¿Ninguna posibilidad?”, insistió Camilo. “Cero”, dijo Coni. Acto seguido, Huerta comenzó a presionar a la joven para que hablara de su vida privada, a pesar de la negación de Constanza.

Esta actitud de Camilo Huerta a Constanza Ríos molestó a los televidentes, quienes no tardaron en manifestar su molestia en redes sociales.

Camilo, en buena…tu actitud es molesta y acosadora, ya no pasa como "broma", la Coni está tranquila en su onda y él la atosiga con su "coqueteo" excesivo y no entiende un "no". No es ser grave con decir ésto, ojo #ElDiscipuloDelChefCHV

— ♛dodʞ∮ǝlʇʇil🏖️🧈 (e͙l͙l͙a͙ / e͙l͙l͙e͙) (@LittleMsHyuk) August 13, 2021