El Discípulo del Chef: Nuevo capítulo terminó con el cuarto eliminado del programa

La noche del jueves se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, programa que desafía a rostros de la TV chilena a demostrar sus habilidades culinarias guiados por un chef.

En esta oportunidad, CHV emitió su cuarto episodio con un reto centrado en definir un nuevo eliminado del programa.

En esta oportunidad, los participantes debieron cocinar diferentes carnes lo que rápidamente puso a los cocineros y sus “discípulos” en acción, dejando como perdedores a el equipo verde, de Ennio Carota, y el azul, liderado por la chef Carolina Bazán.

Ambos equipos debieron enfrentarse en un nuevo duelo, en el que debieron cocinar tortillas y ser evaluados por Sergi Arola, líder del equipo rojo que ganó.

Es así como, por primera vez, Carolina se vio obligada a elegir a dos posibles eliminados de su equipo: Iván “Potro” Cabrera y Bombo Fica.

Finalmente, Carolina decidió eliminar al comediante: “Bombo, tú le pones un toque de humor y lo haces muy especial; pero siento que en cocina el humor a veces sobra y tenemos que concentrarnos un poco más. Por eso, mi decisión es que te tengo que dejar ir”.

Ante esto, el humorista contestó: “No importa, por lo menos ya no se me quema el agua ni el arroz y eso para mí es extremadamente grato”.