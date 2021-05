Miguelo recordó su sociedad con “Negro” Piñera y cómo terminó detenido: “Si nos vemos, nos vamos a saludar, pero no sé si lo abrazaría”

El cantante y empresario Miguel Esbir Barco, más conocido como “Miguelo“, recordó las consecuencias de su sociedad con Miguel “Negro” Piñera, hermano del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el local “Entre negros”.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, comenzó definiendo la sociedad entre ambos como una época oscura, que comenzó justo tras el accidente de su hijo Sebastián, quien cayó a una piscina cuando tenía 3 años de edad, y estuvo mucho tiempo sumergido en el agua.

El cantante comenzó explicando que tras el accidente de su hijo perdió su negocio, porque lo dejó botado. Ante esto, le aconsejaron que saliera porque estaba encerrado. Ahí llegó el momento en que hizo sociedad con Negro Piñera.

“Yo estaba esperando una cosa así, porque quería escaparme de algo. Sufrí de escapismo“, sostuvo Miguelo sobre ese momento.

“Toqué fondo”

“Me pegué un bypass como de seis años que no era lo mío, para volver a mis valores. Toqué fondo. Mucha fiestoca que no llevaba a nada, más encima hacía deporte. Las dos cosas. Muy enredado”, agregó.

“No me la entiendo hasta ahora. Pero tenían que pasar para ser la persona que soy ahora. Menos mal que pasé”, afirmó.

Con sinceridad, el cantante confesó: “El ‘Entre Negros’ era todo excesos, empezando por los dueños. Los amigotes, vamos haciendo salud y tomando gratis. Sufrí de escapismo porque no quería eso para mi vida”.

“Yo quería casarme una sola vez, si yo soy lo más conservador que hay, pero no me resultó. Y ahí quedé pegado. Aún tengo los fantasmas con eso, de tener un compromiso nuevo”, aseguró.

Tres días detenido

El empresario recordó que en 2004 todo empeoró, y detalló cómo ocurrieron los hechos. “Cuando estaba el ‘Entre Negros’ muy mal y yo trataba de tirarlo para arriba, me contrataron del Hotel O’Higgins para ir a cantar. Estuve como un mes en el hotel. Dejé botado el negocio. Se quedó una persona a cargo. Alguien falsificó algunos cheques que tenía yo. Falsificó mi firma y cargaron contra mí. Me fui detenido tres días“, manifestó.

Junto con esto, recordó que lo llevaron a la cárcel de Valparaíso. “Me iba a quedar ahí. Yo no conocía la cárcel de Valparaíso. No la quiero conocer tampoco. Me gritaban desde las ventanas: ‘Colegiala, Colegiala’. Esa misma noche me trajeron a Santiago y estuve hasta que se dieron cuenta de que las firmas no eran mías y no tenía nada que ver. Igual estuve tres días“, indicó.

Cambio de switch

Tras aquel mal momento, el cantante dijo que hizo una profunda reflexión: “Ahí me di cuenta de que calle Suecia a la cresta. Nunca más estas amistades. y cambié de switch. Me fui a Concón. Me hice muchas preguntas. Qué de mal hice”, aseguró.

Finalmente, reveló que lloró mientras estaba detenido. “Me dio mucho que pensar (…) Fueron muchas preguntas, me sirvió de experiencia con cosas que no voy a volver a hacer: el no cuidarme, ser tan confiado“.

Asimismo, dijo que nunca más volvió a ver al Negro Piñera. “Si nos vemos, nos vamos a saludar, pero no sé si lo abrazaría“, cerró.