“Quiero estar con él el resto de mi vida”: Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat relataron su historia de amor

La abogada Carmen Gloria Arroyo y el exchico reality, Bernardo Borgeat, relataron su historia de amor.

“Soy mala para enamorarme, soy pésima. Yo creo que tiene que ver con el trauma de mi papá”, comenzó diciendo “La Jueza” en el nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, donde también se sinceró sobre el abandono que sufrió por parte de su progenitor.

A los 26 años se casó, tras pololear durante 8 años, hombre con el que tuvo a sus tres hijos. Finalmente, tras 13 años de matrimonio, se separó. Dijo que a los problemas que tenían se sumó una crisis económica, sin pegas, que duró muchos años.

“No hablo mucho de él, porque es el padre de mis hijos. Y porque creo que eso basta para que yo le tenga un respeto sublime para toda la vida. Pero ojalá las cosas hubieran sido distintas. Yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que no iba a repetir la historia de mi madre. Cuando me voy de la casa con mis tres hijos, sola, era lo mismo que mi mamá”, expresó.

Asimismo, indicó que hacía malabares para sobrevivir con sus hijos. “Me sentí, durante muchos años, jugando con mis hijos, a La vida es bella“, reconoció. Afortunadamente, apareció su tío Omar nuevamente, quien le pasó las llaves de un departamento para que se quedara con sus hijos.

“Nunca olvidé que es el padre de mis hijos. No quería que a mis hijos les pasara lo que me había pasado a mí. No quería que el padre de mis hijos desapareciera de mi vida, ni la vida de mis hijos. Nunca lo demandé por pensión, por ejemplo. No quería que él se alejara de mis hijos y porque él tampoco estaba en una buena situación económica en ese minuto”, sostuvo.

Su historia de amor con Bernardo Borgeat

Con el pasar del tiempo, la abogada conoció en una cena “Pan y Vino” del Hogar de Cristo a su actual pareja, Bernardo Borgeat.

Ella dice que le llamó la atención, pero no lo conocía, y que cuando le dijeron que salió de un reality, que era modelo, ella se echó para atrás. Él dice lo mismo, que la veía muy distante, la miraba desde lejos.

Fue en un evento en Concepción cuando comenzaron a frecuentarse y a coquetear. Carmen Gloria contó que el exmodelo la buscaba con la excusa de necesitar consejos legales y que la visitaba constantemente en su oficina, y que en un principio no se dio cuenta de sus intenciones.

Ambos pensaron que no iba a durar la relación, por eso no querían hacerla pública. Sin embargo, Andrés Mendoza, periodista de espectáculo, era vecino de Carmen Gloria, y lo reveló en su programa.

“Fue duro en su minuto. Nos costó harto al principio, porque Bernardo era mal portado, tenía harta cabrita loca detrás de él“, comentó Arroyo.

Se separaron, pero Borgeat llegó con un ramo de flores a su trabajo para pedirle pololeo, y finalmente, formalizaron su relación.

La abogada afirmó que está enamorada del argentino, pero que aún no le han pedido matrimonio y que no está segura de querer hacerlo, ya que lo considera sólo como “un papel”.

Pero expresó: “Él es mi pareja, mi compañero de vida. Quiero morirme al lado de él, quiero estar con él el resto de mi vida“.