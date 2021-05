“No tenía ganas ni de lavarme los dientes”: Katty Kowaleczko recordó fuerte depresión que vivió

La actriz de 56 años, Katty Kowaleczko, confesó que en un momento de su vida tuvo una fuerte depresión, y también contó sobre el padre biológico de su hija, Micaela, quien desapareció de sus vidas.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, donde también detalló sobre el episodio de violencia intrafamiliar que vivió a los 17 años con su esposo, contó cuando más grande tuvo un proyecto de vida con una pareja a la que quería mucho, pero no quería ser mamá.

“Era lo suficientemente egoísta para tener claro que no quería ser mamá. Quería hacer teatro, quería salir de gira, ojalá ir a otro país y volver”, pero esa pareja le dijo que él quería tener un hijo y la convenció. “Fui mamá por el amor que le tenía a ese hombre, no porque yo quisiera“, reconoció.

Cuando ella tenía 32 años su mamá le dijo que aquel hombre la quería amarrar con un hijo, porque era la intérprete nacional quien solventaba la casa.

En la relación todo iba bien hasta que se dio cuenta que él le era infiel. “Fue escandaloso”, dijo, riéndose. Su hija ya tenía un año. Habían comprado una casa, y él era el encargado de ver el tema de las reparaciones, porque había que pintarla.

Un día, Katty llevó a su mamá y a su “nana” a conocer la casa, y en ese momento, los trabajadores reconocen a otra mujer como la señora de la pareja de Katty. “Yo nunca peleo, nunca me violento, todo lo contrario, me controlo mucho. Pero ahí no me controlé” y exigió que salieran de su casa. Todos los presentes en aquel momento, quedaron impactados.

Finalmente, el hombre y ella se juntaron a conversar, y él le reconoció que tenía varias mujeres, por lo que Katty no pudo seguir.

El problema fue que dejó su rol como padre. “No fue a ver más a la niña“, indicó la actriz, detallando que él se excusaba en que no tenía dinero, pero a ella no le importaba porque estaba trabajando y podía mantener a su hija. “La iba a ver de vez en cuando, a veces llegaba a veces no”.

Cuando ella quedó cesante sí tuvo que pedirle ayuda económica al papá de su hija, pero el hombre no apareció más. “Nadie puede obligar a nadie a ser papá o mamá. Ahí paré todo, chao. Mi hija es mía, me la banco yo y tengo dos manos, estoy sana y pa’ delante. Y entre medio, conocí a Rodolfo, que es mi pareja. Conoció a la ‘Mica’ de dos años”, declaró.

Fuerte depresión

La actriz sostuvo que “Micaela fue mi cable a tierra, me hizo crecer, madurar. Lo pasaba bien con ella. Me sané de eso, de una depresión posparto horrible que se me pegó con la depresión después de todo el despelote“.

Kowaleczko reconoció que se tuvo medicar, porque la depresión gatilló muy fuerte en ella. “Siento que cuando tú, con la depresión te detienes y empiezas a vivirla, te puedes ir más al hoyo. No tenía ganas ni de lavarme los dientes, pero había que hacerlo y lo hacía. Y me decía: ‘Esta no soy yo, son los remedios’. Hice algo que no se hace: los dejé de tomar. Y ahí empezó a nacer Micaela para mí de verdad“, confesó.

Su relación con Rodolfo

De igual forma, la intérprete nacional contó sobre su romance con Rodolfo, con quien estuvo separada durante 10 años, y que hace solo tres volvieron a retomar la relación.

Según relató, hicieron unos negocios en que perdieron todo, y ahí fue cuando decidieron vivir juntos. “Creo que la monotonía para el amor es lo peor que puede haber. La rutina. Y nosotros caímos en una rutina muy tediosa y se nos olvidó que estábamos nosotros. Ahí nos separamos. Dije esto no va para ningún lado. Yo estaba mirando para el lado, algo que no es normal en mí. Y hablé con él. Fue un dolor… fue súper doloroso. Había una pena, un lloriqueo por todas partes, pero había algo en que nos seguíamos preocupando por el otro, por los niños”.

El hombre se fue por 10 años a Rapa Nui, pero cada vez que venía al continente, se veía con Katty como amigos. Finalmente, hace tres años volvieron a estar juntos.

Por su parte, su hija Micaela (23) cambió sus apellidos: puso el de su mamá, Kowaleczko, primero, y luego Pérez, que es el apellido de Rodolfo. Para ella es su papá, para él es su hija.