La nueva aventura televisiva de Mauricio Pinilla: conducirá programa junto a Karen Doggenweiler

Hace meses que Mauricio Pinilla figura en el mundo de la televisión. Tras retirarse del profesionalismo, el exdelantero se asentó como comentarista deportivo para la cadena ESPN Chile, aunque ahora sumará un nuevo desafío en la pantalla chica.

Se trata de Zona de Encuentro, programa de TVN que llegará a sus pantallas en las próximas semanas y se emitirá durante las tardes de sábado, con temáticas culturales y de entretención. Pinilla conducirá el programa junto a Karen Doggenweiler, animadora y rostro emblemático de la señal estatal.

“Desde que surgió la posibilidad de que Mauricio estuviera acá en TVN, fue una sorpresa y una alegría inmensa para todos. Yo creo que todos admiramos su carrera deportiva, su trabajo, lo hemos visto en las comunicaciones y de verdad que tiene un talento innato increíble y un potencial maravilloso“, comentó Doggenweiler.

Agregó que “me encantó la idea de poder trabajar con él, me sorprendió y me fascinó, para mí ha sido todo un descubrimiento su talento y lo mateo que es“.

En tanto, el exfutbolista de Universidad de Chile y Coquimbo Unido sostuvo que “siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamente en el ámbito deportivo y cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma. ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión?”.

“Es como si me llamara Mourinho y me dijera ‘mañana vente a entrenar conmigo’. Así es que no lo dudé porque sabia que iba a ser una experiencia maravillosa aprender de ella. Sin duda con Karen se me ha hecho mucho más fácil, es una mujer super solidaria y carismática a morir”, añadió Pinilla.

Ambos participarán activamente en los contenidos en terreno, conociendo a distintas personas con historias detrás, que ya han comenzado a grabar.