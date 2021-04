Hijo de Sebastián Keitel contó sobre el momento en que le confesó a su padre que es homosexual

El hijo mayor del diputado de Evópoli, Sebastián Keitel, también llamado Sebastián, contó cómo fue el momento en que le confesó su homosexualidad a su padre.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, “Tatán“, apodo de su hijo de 24 años, partió diciendo: “Mi papá es el mejor papá del mundo”.

Sobre el momento en que el joven le contó a su padre que es homosexual, el parlamentario dijo que fue a través de un mensaje por WhatsApp, donde su hijo le informó que estaba saliendo con un hombre.

“Dije: ‘Wow’. Entonces le vuelvo a escribir y le pongo: ‘Guatón, ¿podís venir para acá para que conversemos? Pero ‘wow’ de -por favor que se entienda- de decir: ‘Llegó el momento de lo que yo hace mucho tiempo venía pensando”, expresó el atleta.

Tatán confesó que fue corriendo hacia donde su padre y reveló: “Nunca hubo nada malo, es verdad que sí estuvimos abrazados mucho rato y lloramos (…) fue al primero de mi familia que le conté“.

El velocista reconoció que lo venía intuyendo desde hace un tiempo, pero después de eso “no ha sido nunca tema, para nada”.

Respecto al momento en que fue portada de LUN al reconocer su orientación sexual, el joven expresó: “Yo también soy, entre comillas, muy abierto para mis cosas. Soy influencer en redes sociales, entonces como que la gente ya lo sabía, no era nada nuevo. Y cuando me hicieron la entrevista, el reportaje en sí fue como: ‘Ya, démosle’ (…) Me veo en la portada y llamo a mi papá así como: ‘¿Esto es broma, cómo llegamos a esto?'”.

Por otra parte, el diputado comentó: “Lo que más me ha asustado es un tema de bullying de la gente, de la agresividad con la que andan muchas personas dando vueltas”.

En tanto, su hijo señaló: “Yo creo que el mayor miedo de todas las personas que ‘salen del clóset’ es eso: qué va a decir la gente, si la familia me va aceptar o no me va a aceptar, si voy a perder amigos. Hasta el día de hoy me preguntan si he perdido amigos desde ese día y ninguno. En verdad me sorprende, yo esperé que mucha gente se iba a alejar por ser gente, no sé, más conservadora, y nadie se alejó”.

Sebastián Keitel indicó que no tiene miedo a que su hijo se involucre en la política (es candidato a concejal por Colina), todo lo contrario, y cuenta que el matrimonio igualitario, junto con la adopción homoparental, se han convertido en banderas de lucha dentro de su carpeta como diputado. De hecho, fue el único diputado oficialista que votó a favor de terminar con el orden de prelación en la adopción homoparental, para que las parejas homosexuales tengan los mismos deberes y los mismos derechos que cualquier pareja.

“Hay gente (de mi sector) que ya no me saluda… mira como estoy de preocupado” dijo ironizando. Y concluyó: “Para ellos yo estoy promoviendo este libertinaje, esta enfermedad (…) Hoy día, para mí, tener personas que lideren y sean parte del liderazgo en el país que sean así, la verdad que lo encuentro que estamos en los años 1800“.