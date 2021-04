Karen y Andrés, pareja que rompió prejuicios sobre el VIH en Contra Viento y Marea, están pensando en separarse

Este domingo, Canal 13 emitió el último capítulo de la actual temporada de Contra Viento y Marea, en el que Francisco Saavedra se reunió con todas las parejas del ciclo para saber qué ha sucedido con sus vidas y respectivos matrimonios.

Fue en ese contexto que la pareja compuesta por Karen y Andrés, quienes emocionaron a miles por romper los prejuicios en torno al VIH, revelaron que están atravesando una compleja crisis matrimonial.

En primera instancia, Karen conversó a solas con Pancho, revelando que desde que se casaron “no todo ha sido color de rosa”. “Hay días tristes en que hay discusiones. Soy muy explosiva y mi carácter no aguanta mucho. No sé si es por el encierro”, sostuvo.

“Está la opción de separarse”, agregó ella, quien está sumamente afectada por la situación debido a la hija que tienen ambos.

Andrés, en tanto, cree que su mujer tiene sentimientos de rabia en su interior por diferentes razones. “Tiene un cúmulo de cosas. De repente no puedo entenderla, no hay paciencia“, contó.

Luego, en conversación con ambos, el rostro de Canal 13 le hizo una serie de preguntas para saber qué buscan actualmente con su relación.

Ahí, Karen reveló que la mayoría de las discusiones entre ambos se dan por problemas familiares de cada uno. “Hay momentos en que quiero estar sola, y no es porque no ame a Andrés, es porque siento que no estoy bien conmigo misma”.

“Todos estamos estresados… no es fácil estar juntos en el mismo espacio durante el mismo tiempo. Como equipo nos duele que estén pensando en la posibilidad de separarse”, dijo Pancho, para luego preguntarles si ellos quieren luchar por su matrimonio.

“Sí, pero no podemos solos”, respondió la pareja, quienes terminaron recibiendo una evaluación para una psicoterapia de parejas por parte del equipo de Contra Viento y Marea.