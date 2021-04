Más de un año encerrado: Mario Kreutzberger confesó que durante la pandemia fue a un psiquiatra

El reconocido animador Mario Kreutzberger, también conocido como “Don Francisco“, contó cómo ha vivido la pandemia por el coronavirus Covid-19, y también recordó el bullying que sufrió en la adolescencia por ser hijo de extranjeros, de judíos.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, donde también respondió a las críticas y acusaciones sobre los dineros de la Teletón, comenzó revelando que durante este último tiempo ha bajado 10 kilos.

Según contó Kreutzberger, cuando nació peso 5 kilos y medio, su mamá tuvo diabetes gestacional, por lo que siempre estuvo en sobre peso durante su vida.

Además, indicó que a los 36 años se hizo vegetariano tras ir a la India a hacer un reportaje, y duró seis años en ese régimen alimenticio. “Fueron los mejores años de mi vida, mantuve un peso excelente”, afirmó.

La pandemia y el psiquiatra

De igual forma, señaló que lleva más de un año encerrado producto de la pandemia y ha pasado por diferentes estados anímicos: “Por eso en algún momento tomé la asesoría de un psiquiatra, para yo entenderme mejor y ser una mejor persona“.

“Sentía que había un cambio, y, de hecho, hay un cambio (…) Ahora yo tengo que vivir mucho más con ese Mario Kreutzberger (y no con Don Francisco), que no es ni tan alegre ni cuenta chistes, ni es tan rápido. Yo no hablo tan rápido como estoy hablando aquí, si yo te hago la entrevista como Mario no la ve nadie. Esa es la verdad”, dijo riendo.

Señaló que el psiquiatra no le dio medicamentos. Cárcamo le consultó si le han ayudado las sesiones: “Esto no es una cuestión de un día y me faltarán dos mil”, sostuvo.

Adiós al teñido y bienvenidas las canas

Por otra parte, confesó por qué dejó su pelo al natural. Dijo que a los tres meses de estar en cuarentena, su peluquero fue a la casa y le preguntó si le teñía las canas, pero Don Francisco le respondió: “‘Nunca más, porque yo voy a cumplir dentro de pocos meses 80 años y yo tengo que asumir mi edad‘”.

“Este soy yo. Tuve que hacer muchas concesiones en mi vida para poder mantenerme en lo que ha sido la pasión de mi vida, que es comunicar”, expresó.

Bullying y golpiza

Por otra parte, Kreutzberger, que es hijo de sobrevivientes del holocausto, manifestó que su padre nunca le quiso contar lo que vivió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, pero recuerda que cuando fue a Alemania como animador él le dijo: “‘Perdonar siempre, olvidar nunca'”.

Además, indicó que en alguna etapa de su adolescencia le hicieron bullying por ser hijo de extranjeros, de judíos, ya que Chile también estaba dividido en bandos, entre el eje y los aliados.

“Tuve un evento traumático donde me golpearon como entre 15 (personas). Yo me fui asustado a mi casa y me quedé allí”, reveló.

Luego de hablar con el rector y tras dos peleas a combo que tuvo en el colegio -cosa que no recomienda y advirtió que las cosas deben hacerse pacíficamente-, de las cuales afirmó que ganó, se convirtió en el líder del curso.