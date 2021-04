Tras la muerte de Mauro Viale: todos los animadores y trabajadores de la TV pública argentina deben usar mascarilla

Impacto causó la noticia de la muerte del conocido periodista Mauro Viale producto de un paro cardiorrespiratorio por complicaciones derivadas del Covid-19. Este profesional es uno más de la larga lista de personajes públicos que han fallecido producto del coronavirus.

Esta noticia provocó que en Argentina las autoridades de la estación pública ordenaran a todos los trabajadores de la radio y televisión del país trasandino usen mascarillas —conocidas allá como “barbijos”—, estén o no frente a las cámaras.

Al igual que en Chile, hasta ahora, todos los animadores o personajes públicos que aparecían en las pantallas argentinas no usaban mascarilla, debido a que las suplían con protectores faciales de plástico transparente. Un hecho que hoy cambió radicalmente ante la segunda arremetida de la pandemia en el país trasandino y la exigencia de los trabajadores de los canales.

Respecto a esto, especialistas de la salud han sido muy críticos en el uso de los protectores faciales, pues afirman que estos en ningún caso reemplazan a las mascarillas, en especial en un lugar cerrado como lo es un estudio de grabación.

En conversación con Las Últimas Noticias, la infectóloga de la Clínica Santa María, Claudia Cortés, lidera una cruzada para que periodistas, animadores, e invitados que aparecen en los programas de televisión utilicen mascarilla frente a la cámara.

“Como médico me toca recibir en la consulta a pacientes que llegan con las mismas mascarillas transparentes y cuando les digo que no tienen ninguna utilidad me responden que copiaron la idea de la tele”, señaló la especialista.

Razones para usar mascarillas en pantalla

Según la infectóloga, en primer lugar la normativa obliga a estar con mascarilla en cualquier espacio de trabajo, y la televisión no debe ser una excepción.

En segundo lugar existe peligro de transmisión, aclarando que la realización de una PCR una vez por semana no descarta que alguien pueda poseer el virus y contagiar a sus compañeros de trabajo.

Y por último, la profesional considera que es importante incentivar el uso de la mascarilla por parte de los rostros de televisión, ya que son vistos como un “ejemplo” por miles de personas en todo el país.