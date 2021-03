Augusto Schuster confesó que sufrió fuerte depresión: “Perdí la motivación por la vida”

El actor y cantante de 28 años, Augusto Schuster, se sinceró sobre el bullying que sufrió de adolescente, a la depresión con la que fue diagnosticado, y a su calvicie.

En conversación con Martín Cárcamo en el último capítulo de De tú a tú de Canal 13, comenzó refiriéndose a su participación en la serie juvenil Amango de Canal 13 entre 2007 y 2009.

Según indicó el artista, cuando niño era tímido y estar en el programa “fue algo que me ayudó mucho a sacar mi personalidad, porque yo cuando chico no decía prácticamente nada. Me costaba mucho hablar, porque me molestaban por mi voz o porque todo me daba vergüenza. Pedía permiso por todo, todo me daba cosa, no tenía personalidad”.

Sobre su llegada al Festival de Viña con Amango a los 16 años, Schuster confesó que “igual fue angustiante, yo creo que lo pasamos relativamente mal la mayoría, yo no sé si tengo ese recuerdo tan fresco de estar en el Festival de Viña con Amango. Para mí fue un momento épico, pero trato de acordarme y me acuerdo de esta sensación de querer vomitar, de estar para la cagada y de salir”.

El bullying que sufrió

Asimismo, señaló que en esa época “a mí me odiaba mucha gente en esa época porque sí, porque yo aparecía en la tele no más. Era dentro del rango de mi edad, yo tenía 15, 16 años y los cabros de esa edad me odiaban, yo no les caía bien. Me empecé a dar cuenta cuando iba a algún carrete, o una fiesta, y de repente vienen hueones a empujarte, a tirarte el copete encima. Me decían de todo, yo era literalmente -decirlo ahora no tiene ningún sentido- pero era el ‘maraco de Amango’, el pendejo de la guitarra, el de la Sirena“.

“Siempre fui un hueón tímido, que pide permiso, que pide perdón, hablaba despacio. Entonces, cuando pasan situaciones así se potencia mucho ese lado. No me daban ganas ni de salir de mi casa y eso lo sigo llevando hasta el día de hoy, soy muy casero por lo mismo. Yo creo que esa época sí tuvo que ver para que hoy día no me guste salir”, reconoció.

De igual forma, fue consultado si alguna vez reaccionó a esas cosas. “Yo no soy agresivo, a mí no me gusta pelear. Nunca reaccioné. Eso generó que le tuviera como esta especie de fobia a la gente, como de llegar a un lugar, ver a gente de mi edad y decir: ‘No, prefiero ahorrarme los comentarios de estos hueones, me voy'”, manifestó.

Depresión y Viña 2018

Por otra parte, en 2018 el cantante recibió la Gaviota de oro en en la Quinta Vergara, contó en aquel tiempo “no estaba bien. Un poco antes de eso mi psicóloga me había dicho que yo tenía depresión y que estaba pasando por una etapa emocionalmente difícil. Empezó porque perdí la motivación por la vida, en general. No me quería levantar de la cama, no quería hacer nada“.

“Viña fue un proceso que me sacó un poco de eso, porque estás dos meses preparando un show y estás 100% enfocado en eso, fue un escape. Pero igual así, me da lata el no poder disfrutarlo tanto emocionalmente en un buen estado, haberlo vivido de mejor manera”, lamentó.

“Yo me aislé, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, de las personas que te hacen bien y uno se aleja y se va a vivir a su propia oscuridad, a su propio mundo. Dije que si en una de esas quiero no actuar más o no cantar más, lo hago. Si eso me va a hacer feliz lo dejo, no tengo que sentir la presión ni de la gente ni de nadie para seguir haciendo las cosas que quiero hacer. Y empecé a ser más honesto conmigo mismo: tomar decisiones por mí, por las cosas que yo quiero hacer”, declaró.

Su calvicie

El actor también se refirió al momento en que se rapó la cabeza, look por el que hoy también lo conocen como “Pelao” Schuster.

Según relató, fue en un viaje a Rapa Nui que le dieron ganas de raparse, un cambio que dio a conocer por su cuenta de Instagram del cual dice que recibió muchas críticas, pero que dice no le importan.

“A los 16 años salía de la ducha con pelos en la mano, me duchaba y se me caía pelo. A esa edad empecé a ir al dermatólogo, como trabaja en la tele era importante poder mantener mi pelo un par de años para poder hacer personajes, actuar”, detalló.

Hizo un tratamiento y tomó pastillas. “A mí, la verdad, me molestaba el estar incómodo constantemente. Todo el tiempo peinándome, preocupado de que no se me corriera el pelo, no poder bañarse en una piscina tranquilo, no tirarse al agua porque se te iba a correr el peinado”, expresó.

Finalmente, concluyó: “Para mí fue una liberación raparme, me cambió la personalidad, me transformé en un hueón mucho más… no sé, como que cruzas una barrera súper personal. Siempre supe que iba a ser pelado y quise luchar contra eso”.