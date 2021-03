“Siempre tan desubicado”: Vodanovic es duramente criticado por su comentario a imitador de Zalo Reyes

Este miércoles, en un nuevo capítulo de Yo Soy, Antonio Vodanovic nuevamente protagonizó un tenso momento. Esta vez con Carlos Caro, el imitador de Zalo Reyes.

Luego de que el participante se enfrentara a los imitadores de Eva Ayllón y Luis Fonsi, el exanimador de Viña del Mar le dio un par de consejos al artista, los cuales molestaron enormemente a los televidentes.

Esto, porque Antonio señaló que “el primero es que parece que la farra fue fuerte anoche. ¿A qué hora te acostaste?”, a lo que Carlos contestó que temprano, ya que había ensayado y luego tomado un diclofenaco. “Yo no tomo trago. Soy bien ordenado, soy cristiano”, agregó.

Luego, el miembro del jurado le comentó que “la voz la encontré quizás exageradamente raspada hoy día… Marcaste mucho algunas palabras, terminaciones… Pero no pongas esa cara”.

Estas palabras molestaron al imitador, quien contestó: “Me va a disculpar, con todo respeto. Me he sacado la contumelia por darle el gusto y de repente me duele esto… yo no sé qué Zalo quiere que le muestre, don Antonio”.

Frente a esto, Vodanovic le dijo que no se “ponga a llorar”, por lo que Zalo Reyes terminó pidiendo perdón.

Esta situación provocó que los seguidores del programa de CHV se lanzaran contra el comunicador, ya que, según ellos “es un desubicado” y “alguien que constantemente le falta el respeto a los participantes”.

Qué onda vodanovic, asume que todos los participantes llegan carreteados #YoSoyCHV — La de la cicatríz (@CaroBunbury) March 11, 2021

LA VERDAD QUE SE PUEDE CRITICAR PERO NO PUEDE ANTONIO VODANOVIC HUMILLAR COMO SIEMPRE SUS PALABRAS NEFASTAS #YoSoyChv — ElY (@eli15donair) March 11, 2021

#YoSoyChv …tips es una cosa…decirle a Zalo ¿Como estuvo la farra anoche?…algo muy distinto Sr. Vodanovic. — Adolfo Alvial (@aalvial) March 11, 2021

Para ser justa, hoy hizo un show trankilo, y no puede un jurado empezar preguntándote si te fuiste de farra #YoSoyChv — Carolina (@Karola_Salas) March 11, 2021

Si bien Zalo Reyes no es de mi agrado, Vodanovic hizo un comentario muy desubicado, hasta falta de respeto lo encontré… #yosoychv — Jo🌠 (@Jo_Barbarella) March 11, 2021