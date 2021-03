¡Se atrevió!: Rocío llamó a Tomás en el nuevo adelanto de Verdades Ocultas

El nuevo avance de Verdades Ocultas dejó atónitos a los seguidores de la producción puesto que Cristóbal mostró sus peores cualidades y le dejó entrever a Gaspar las intenciones que tiene con su hermana Julieta.

“Conozco bien a tu hermana…y a tu mamá”, fueron las declaraciones del mayor de los Valencia que causaron espanto en los televidentes, dado que no hay claridad respecto de si su intención era hacerle saber a Gaspar que Samantha se dedicó a la prostitución, o si, en su defecto, tuvo un amorío con ella a escondidas de todos los vecinos del pasaje.

En paralelo, Samantha llegó a refugiarse en los brazos de Ricardo por el rechazo de Gaspar y él le aconsejó que se fueran juntos, lejos de todo lo que les recuerde el pasado. Fue justo en ese instante cuando Agustina comenzó a dudar si la relación que tuvieron en el pasado aún sigue viva.

Sin embargo lo que desató los comentarios en redes sociales fue la valiente actitud de Rocío, quien se llenó de valor y llamó a Tomás: “¿Ya te olvidaste de mi voz?” Preguntó la abogada, lo que provocó el descontrol de Tomás quien llamó a la compañía de teléfonos para cambiar su número.

La abogada llamó durante 10 años a Benjamín para su cumpleaños, sin embargo, como Tomás le ocultó la verdad, él fue quien rechazó a su madre y le rogó que no lo llamara más. La reacción de los padres de Cristóbal ante el hecho generó las burlas de los fanáticos de Verdades Ocultas dado que Tomás sigue siendo el personaje menos querido después de todas las temporadas.

Me vai a decir que en 25 años no has cambiado tu numero telefonico? como podí ser tan Tomas po Tomas? #VerdadesOcultas

— Caleb Zamudio (@CzCaleb) March 10, 2021